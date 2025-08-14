ASSE : Horneland a reçu deux bonnes nouvelles avant Rodez 

À deux jours du choc face à Rodez, l’AS Saint-Étienne $a reçu un double renfort de poids : Mahmoud Jaber et Florian Tardieu ont repris l’entraînement collectif ce mercredi, offrant à Eirik Horneland deux solutions supplémentaires dans l’entrejeu.

Absent depuis plusieurs semaines, le milieu égyptien Mahmoud Jaber retrouve enfin le groupe de l’ASSE. Sa vision de jeu et sa capacité à casser les lignes pourraient être précieuses face à une équipe de Rodez réputée pour sa solidité défensive. Même satisfaction pour Florian Tardieu, dont l’expérience et l’impact physique apportent toujours un équilibre essentiel au milieu stéphanois.

Pour l’ASSE, qui veut bien démarrer la saison à domicile, cette double réintégration tombe à pic. Eirik Horneland pourrait ainsi disposer de plus d’options pour varier son plan de jeu, que ce soit en titularisant l’un des deux ou en les utilisant comme atouts en cours de match.

Reste à savoir si le staff de l’ASSE prendra le risque de les aligner d’entrée ou privilégiera un retour progressif. Une chose est sûre : leur présence dans le groupe face à Rodez est désormais une vraie possibilité… et une bonne nouvelle pour tout le peuple vert.