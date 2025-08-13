ASSE Mercato : la liste impressionnante des courtisans de Duffus

En fin de contrat avec Brighton, Joshua Duffus a préféré s’engager avec l’ASSE plutôt qu’avec des clubs anglais, de Ligue 1 et même le City Group !

La bonne nouvelle est arrivée ce mercredi : Joshua Duffus a enfin reçu son passeport jamaïcain et a pu officiellement s’engager avec l’AS Saint-Etienne. L’attaquant anglais était dans l’attente jusque-là car les Verts avaient atteint leur quota de joueurs extracommunautaires. Mais maintenant qu’il a pris la nationalité de sa mère, tout est réglé. Il a pu parapher son contrat de quatre ans avec Saint-Etienne et pourra prétendre à une place dans le groupe pour la réception de Rodez samedi.

Le City Group le voulait également !

Sitôt l’officialisation de son recrutement diffusée sur les réseaux sociaux, le journaliste anglais Ben Jacobs a relayé l’information en y ajoutant quelques précisions. Et notamment la liste des courtisans à Joshua Duffus, qui était en fin de contrat avec Brighton. Strasbourg en France, mais aussi Norwich, Preston North End et Swansea, tous pensionnaires de Championship (L2 anglaise), étaient sur les rangs. Mais il y avait surtout le City Group, dont la tête de proue est évidemment Manchester City mais qui compte de nombreux clubs à travers le monde (dont Gérone et Troyes) !

Le fait que Duffus ait privilégié l’offre stéphanoise prouve le sérieux du projet mis en place par Kilmer Sport.