ASSE : un chèque tombé du ciel pour dynamiter le Mercato !

Ciblé par l’OGC Nice sur ce mercato estival, Mahdi Camara (27 ans) pourrait rapporter un chèque rondelet à l’AS Saint-Étienne, qui avait tout prévu lors de son départ à Brest il y a trois ans.

🟥 Rumeur

L’AS Saint-Étienne pourrait toucher une belle somme d’argent dans les prochaines semaines, une aubaine qui pourrait booster ses ambitions lors de ce mercato estival. Au cœur de cette opportunité, Mahdi Camara, ancien capitaine emblématique des Verts, aujourd’hui sous les couleurs de Brest. Ciblé par l’OGC Nice, le milieu de terrain est dans le viseur des Aiglons, qui cherchent depuis plusieurs semaines un joueur capable de renforcer leur secteur central.

Selon L’Équipe, Camara, estimé à environ 8 millions d’euros, ne resterait pas insensible à cet intérêt, surtout dans la perspective de disputer une compétition européenne cette saison avec Nice, actuellement engagé dans les phases qualificatives.

Par ailleurs, des pistes venues de la MLS et de Russie avaient également été évoquées il y a quelques semaines, témoignant de la cote certaine du joueur sur le marché. Mais ce qui intéresse particulièrement les dirigeants stéphanois, c’est la clause financière glissée lors du transfert de Camara à Brest en août 2022 : un pourcentage sur la future revente. Cette clause pourrait se traduire par un joli chèque à l’ASSE si Nice concrétise son intérêt et parvient à s’entendre avec Brest.

Ce coup de pouce financier tomberait à point nommé pour l’ASSE, qui cherche à renforcer son effectif de manière significative avec trois renforts encore attendus selon les opportunités de marché : un latéral gauche, un milieu défensif et un meneur de jeu.

« Le coup d’œil de But FC »

« Décriée, l’ancienne direction de l’ASSE avait eu le nez creux en insérant un pourcentage sur une revente de Mahdi Camara lors de son transfert à Brest en août 2022. Si on ne sait pas de combien il s’agit, les Verts tireront forcément un bénéfice d’un changement de club de son ancien capitaine courage. »