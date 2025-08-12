Mercato : après Rennes, un ex grand espoir de l’ASSE proposé au RC Lens ! 

Lucas Gourna-Douath (22 ans), ancien espoir formé à l’ASSE et désormais milieu de terrain de l’AS Rome, a été proposé au RC Lens après l’avoir été au Stade Rennais plus tôt sur ce mercato.

🟥 Rumeur

Le mercato ne cesse de surprendre, et le nom de Lucas Gourna-Douath revient avec insistance ces derniers jours. Formé à l’AS Saint-Étienne, le milieu de terrain de 22 ans évolue aujourd’hui sous les couleurs de l’AS Rome, mais peine à s’imposer pleinement en Serie A.

Selon les révélations de Mohamed Toubache-Ter, après avoir été dans le viseur du Stade Rennais durant l’été, Gourna-Douath aurait été proposé au RC Lens. Ce dernier pourrait être une option séduisante pour les dirigeants lensois, toujours à la recherche de renforts sur ce mercato estival.

Cette proposition intervient dans un contexte où le RC Lens vient de frapper un grand cou^p en recrutant Florian Thauvin. Le profil du joueur correspond à la politique sportive du club nordiste. Reste à savoir si le RC Lens donnera suite à cette opportunité et à quelles conditions financières. Pour Gourna-Douath, il s’agirait d’une chance de relancer sa carrière dans un championnat qu’il connaît bien, tout en retrouvant une certaine régularité.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si le profil de Lucas Gourna-Douath est intéressant sur le papier au milieu de terrain, c’est plutôt au poste d’attaquant de pointe que le RC Lens semble un peu juste cette saison. »