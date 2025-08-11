Fraîchement transféré à Pau, Tom Pouilly s’est confié sur son départ du RC Lens.

Cet été, le RC Lens a pris la décision de se séparer de Tom Pouilly, joueur de 22 ans qui a intégré le club à l’âge de 7 ans. Le milieu reconverti piston a été transféré à Pau, libre de tout contrat, mais le RCL bénéficie d’une option de rachat prioritaire. Dans un entretien accordé à Sud Ouest, il s’est d’ailleurs confié sur les raisons de son départ de Lens.

« Cet été, à partir du moment où j’ai vu que Lens s’était positionné sur un autre piston droit, je me suis dit que j’étais à un âge où il faut que je joue. Je ne pouvais pas me permettre de rester encore troisième dans la hiérarchie. »

Tom Pouilly a souffert de son image « d’enfant du club »

Ce choix, motivé par son besoin d’évolution, l’a donc poussé à quitter son club formateur pour rejoindre Pau. « Il fallait aussi que je sorte un peu de ma zone de confort. C’est vrai qu’on me surnommait ‘l’enfant du club’ et, par moments, certaines décisions étaient plus faciles à prendre avec moi… On me prenait parfois un peu trop pour un petit alors que j’ai 22 ans », a-t-il lâché.

Le nouvel entraîneur lensois, Pierre Sage, a validé cette décision : « Il m’a dit que c’était très bien que je ne prenne pas cette opportunité pour un pas en arrière parce que ce n’est en réalité qu’un pas de côté. Je pense que c’est le bon choix pour m’aguerrir dans un championnat de Ligue 2 qui est de plus en plus fort. » Tom Pouilly a fait ses grands débuts avec son nouveau club ce samedi soir, face à Annecy (victoire 2-0), dans la peau d’un titulaire avant de sortir à la 84e.