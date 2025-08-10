Toujours en quête d’un numéro 9, le RC Lens pourrait bien frapper un nouveau grand coup après l’arrivée de Florian Thauvin.

Avec plusieurs recrues officialisées au RC Lens depuis le début du mercato, dont la tête d’affiche Florian Thauvin, le club cherche toujours à renforcer son attaque. En effet, il manque encore d’un serial buteur au Racing, qui n’a pas su compenser le départ de Loïs Openda en 2023. Le joueur du RB Leipzig a d’ailleurs marqué contre son ancien club ce samedi (victoire 2-1 de Lens). Interrogé sur un éventuel renfort d’ici la fin du mercato, le coach Pierre Sage a répondu spontanément : « Je pense ».

« Soit il y aura un autre signe fort, soit… »

Il a ensuite expliqué, dans des propos rapportés par La Voix du Nord : « Après, soit il y aura un autre signe fort, soit on préfère rester avec l’effectif qu’on a. Encore une fois, si c’est pour prendre un joueur au profil qu’on a déjà, autant faire confiance aux joueurs qui sont déjà ici, et notamment aux jeunes. On sait qu’ils vont progresser. Si toutefois on amène une valeur ajoutée, cela tirera tout le monde vers le haut. On n’ira pas vers quelque chose qui nous assure un équilibre mais bien sur quelque chose qui amène uns plus-value à l’équipe ».

Les dernières semaines de mercato promettent donc d’être plus chaudes que jamais au RC Lens…