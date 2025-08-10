Après la victoire du RC Lens face au RB Leipzig en amical, l’ancien Lensois Loïs Openda a offert des maillots a ses anciens supporters.

Deux ans après avoir quitté le RC Lens pour le RB Leipzig contre un peu moins de 50 millions d’euros, Loïs Openda a vécu un retour plein d’émotions à Bollaert-Delelis ce samedi, pour le match amical entre les deux formations (victoire de Lens 2-1). Dès l’échauffement, les tribunes l’ont accueilli par des applaudissements nourris, rappelant l’attachement des supporters à celui qui avait inscrit 21 buts en Ligue 1 et contribué à hisser le club en Ligue des Champions.

Pluie de maillots pour les supporters lensois

Sur le terrain, l’attaquant belge a marqué face à son ancien club, en deux temps, à la 83e minute, avant de recevoir une belle ovation. Mais c’est après le coup de sifflet final que le moment le plus marquant est arrivé : Openda est revenu sur la pelouse, bras chargés de maillots de Leipzig, qu’il a distribués en masse au public lensois.

« Je voulais juste offrir un cadeau aux fans. Ils sont toujours dans mon cœur, et je pense que je suis encore un peu dans le leur », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Lensois.com. « J’ai essayé de prendre le plus de maillots possible. Tout le monde était heureux ; en tout cas, j’ai fait de mon mieux ! »