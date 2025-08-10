RC Lens : le vestiaire lensois est déjà sous le charme de Florian Thauvin
RC Lens : quand Loïs Openda s&rsquo;enflamme pour Malang Sarr
William Tertrin
10 août 2025

Auteur d’une prestation très solide face au RB Leipzig, Malang Sarr a bluffé Loïs Openda, ancien attaquant du RC Lens.

Arrivé libre de tout contrat à l’été 2024 en provenance de Chelsea, Malang Sarr a vécu une première saison mitigée au RC Lens. Parfois bon, parfois moins bon, et parfois malchanceux sur certains matchs, le défenseur central n’a pas totalement convaincu. Pas irréprochable lors de cette préparation estivale, le joueur de 26 ans était même cité du côté d’Anderlecht pour un départ cet été.

« Je pense qu’il va casser la baraque cette saison »

Mais, face au RB Leipzig ce samedi (2-1), Sarr a livré une très grosse prestation, et est parvenu à museler Loïs Openda, du moins jusqu’à la 83e et son but en deux temps. L’ancien attaquant lensois a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de son adversaire après la rencontre, dans des propos rapportés par La Voix du Nord.

« Tous les défenseurs sont costauds avec moi, ils essaient. Franchement, aujourd’hui sur un bon défenseur. Je pense qu’il va casser la baraque cette saison. Il a des qualités. Il est très intelligent, très agressif. C’est ce type de défenseurs dont Lens a besoin, comme on a pu en avoir par le passé. C’était un bon duel ».

Pierre Sage défend Malang Sarr

Pierre Sage, de son côté, suit Sarr depuis ses débuts à Nice et n’est pas surpris par sa prestation récente : « Pour moi, la surprise, c’est surtout la saison qu’il avait vécue l’an dernier. C’est un joueur que je suis depuis qu’il était à Nice. J’ai vu beaucoup de matchs là-bas, notamment quand il était lancé chez les pros. Après, vous imaginez bien que si Chelsea a investi sur un potentiel comme lui, c’est qu’il avait forcément quelque chose. Et ce quelque chose est réapparu dans cette rencontre de samedi ».

Le coach lensois regrette par ailleurs l’image parfois négative véhiculée sur les réseaux sociaux à l’égard du joueur, souvent critiqué par une partie des supporters : « Sa prestation justifie la confiance qu’on lui donne. Malang est comme ça tous les jours à l’entraînement. Les suiveurs n’ont pas toutes ces informations parce qu’ils ne le voient pas continuellement évoluer. Dans tous les cas, c’est un joueur sur lequel on compte beaucoup ».

Cela ne fait désormais plus de doute, il faudra compter sur Malang Sarr cette saison.

