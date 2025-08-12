ASSE Mercato : Bouchouari à l’OL… la vérité éclate !
ASSE Mercato : Bouchouari à l’OL… la vérité éclate !

Benjamin Bouchouari (ASSE)
Bastien Aubert
12 août 2025

Benjamin Bouchouari, milieu de terrain de l’ASSE, annoncé dans le viseur de… l’Olympique Lyonnais. La vérité vient de tomber : il n’y a jamais eu le moindre intérêt concret de l’OL pour le joueur ! 

🟥 Rumeur

Benjamin Bouchouari, c’est du bidon ! Après L’Équipe, Le 10 Sport confirme que cette histoire serait pure invention. À Décines, on assure que le profil du milieu de terrain marocain de l’ASSE n’a même pas été étudié. Quant au joueur lui-même, il n’a jamais eu le moindre contact avec le voisin honni. 

« Confirmation que Bouchouari / OL, c’était bidon. Zéro intérêt lyonnais pour le milieu stéphanois », balaye Alexis Bernard. De quoi rassurer le peuple vert, déjà marqué par les départs de certains départs cet été. Bouchouari reste pleinement concentré sur la suite de la saison avec l’ASSE, où il est l’un des éléments clés du dispositif stéphanois. Sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes en font une pièce maîtresse dans la quête de montée en Ligue 1.

Cette fausse alerte rappelle combien la rivalité ASSE-OL reste sensible. Chaque rumeur de transfert entre les deux camps déclenche aussitôt un incendie médiatique. Et si, cette fois, le feu a été vite éteint, il suffira d’une étincelle pour que la tension reprenne de plus belle. Pour l’heure, Bouchouari est toujours Stéphanois. 

