ASSE : Kilmer Sports met un coup de frein pour la suite du Mercato !

Après un début de marché estival très actif, l’AS Saint-Étienne a décidé de faire une pause. Le club attendra trois journées de Ligue 1 avant d’ajuster son effectif, selon Le Progrès.



L’AS Saint-Étienne n’a pas traîné pour frapper fort dès les premières semaines du mercato. Sous l’impulsion de Kilmer Sports, nouveau propriétaire, plusieurs renforts sont déjà arrivés pour renforcer l’effectif d’Eirik Horneland. Mais désormais, les Verts veulent souffler et observer avant de relancer la machine.

Selon les dernières informations du Progrès, la direction stéphanoise a choisi de patienter trois journées de championnat avant d’opérer de nouveaux ajustements. Cette stratégie vise à évaluer les besoins réels de l’équipe une fois la compétition lancée, plutôt que de multiplier les mouvements à l’aveugle.

Ce temps d’observation permettra également de mesurer l’impact des nouvelles recrues, d’analyser les performances collectives et de détecter d’éventuelles failles dans certains secteurs. En fonction de ces enseignements, les dirigeants décideront si de nouveaux renforts sont nécessaires… ou si le groupe actuel peut relever les objectifs fixés.

« Le coup d’œil de But FC »

« Dans un mercato où la précipitation peut coûter cher, l’ASSE opte pour la patience et la lucidité. Reste à voir si, début septembre, les Verts miseront sur un ou deux coups de dernière minute pour se donner un élan supplémentaire. »