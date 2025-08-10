L’ASSE a dû se contenter d’un match nul à Laval (3-3) pour débuter sa saison. Un moindre mal vu son chantier actuel, même si elle pouvait espérer mieux en ayant mené deux fois au score…

Pour débuter sa saison, l’ASSE a ramené un point de Laval. Menés au score, les Verts ont égalisé puis mené, avant de se faire rejoindre, puis de repasser devant, avant de se faire reprendre une nouvelle fois, dans une rencontre aussi décousue que débridée. Au final, après avoir mené deux fois au score, on se dit que l’ASSE a perdu deux points. Mais on peut aussi se dire que ce match nul est un moindre mal compte tenu du contexte, et des nombreux dossiers qui plombent Eirik Horneland.

Les Verts menaient quand Horneland a fait ses changements, et c’est un remplaçant lavallois qui a égalisé

Les dossiers ? On veut parler d’Ekwah qui refuse de jouer en L2 alors que son option d’achat a été levée, de Stassin qui tarde à retrouver les terrains et dont l’avenir est tout aussi incertain que celui de Davitashvili, lequel n’a absolument rien apporté à son entrée en jeu en Mayenne… On veut aussi parler de Duffus, buteur de la réserve de Brighton qui attend d’être naturalisé jamaïcain pour débuter en L2 après avoir porté le maillot vert lors des derniers matches de préparation, du jeune Eymard grand espoir du club placardisé faute de vouloir signer son premier contrat pro dans le Forez, ou encore des trois latéraux arrivés à quelques jours du début de saison (Ferreira, Annan et Stojkovic), alors que les couloirs défensifs étaient clairement défaillants depuis longtemps… On pourrait aussi évoquer le coaching d’Eirik Horneland, qui a fait entrer en jeu 3 joueurs alors que l’ASSE menait 3-2 et positionné Ferreira en pointe, ou le fait que c’est un remplaçant de Laval qui a égalisé. On pourrait aussi mettre en avant les 3 buts encaissés par l’ASSE, dont deux sur des coups de pied arrêtés, comme si rien n’avait changé dans l’équipe, toujours les mêmes maux, alors que 5 défenseurs ont débarqué cet été… Mais ce n’était que la première journée et pas question de tirer des conclusions hâtives. En revanche, on se permettra de déplorer que le plus gros budget de la Ligue 2 démarre sa saison avec autant de retard dans son chantier, et de dossiers à régler. Qui pouvait croire Aïmen Moueffek il y a une semaine quand il affirmait que l’équipe était prête, à Cagliari, après une troisième défaite de rang en amical ? Aujourd’hui, bien malin qui pourra deviner la suite, et ce à quoi ressemblera la saison des Verts. Pour qu’elle soit belle, il faudra que les dirigeants assurent. Et que le coach soit un peu plus inspiré… »