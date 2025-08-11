RC Lens : le vestiaire lensois est déjà sous le charme de Florian Thauvin
ASSE : Irvin Cardona appelle à plus de qualité pour remonter en Ligue 1

William Tertrin
11 août 2025

Après le match nul face à Laval samedi, Irvin Cardona a avoué qu’il fallait en montrer plus pour remettre l’ASSE en Ligue 1.

Ce samedi, l’ASSE a retrouvé la Ligue 2 avec un match nul sur la pelouse de Laval (3-3). Irvin Cardona, auteur du but égalisateur, s’est confié après la rencontre en zone mixte, dans des propos rapportés par EVECT. L’attaquant a partagé ses impressions sur son but, le déroulement du match, et les axes d’amélioration pour l’équipe.

« Sur mon but, Aïmen fait un gros travail sur le côté gauche, il fait un centre en retrait, c’est dévié et ça revient dans mes pieds. Ensuite je n’ai plus qu’à lever le ballon sous la barre, elle n’était pas si simple à placer car le défenseur anticipe mais ça termine dedans. Le ballon m’est arrivé dessus, je n’ai pas eu grand chose à faire, c’est surtout Aïmen. »

« On doit faire mieux si on veut remonter en Ligue 1 »

L’attaquant s’est montré lucide sur le résultat et le niveau de la compétition : « On connait les exigences de la Ligue 2 et des équipes que nous affrontons. Malgré ce résultat nul, il y a eu des bonnes choses mais on doit faire mieux si on veut remonter en Ligue 1. »

Sur l’état d’esprit de l’équipe et la nécessité de progresser collectivement, il a insisté : « Dans l’ensemble, je suis content du jeu qu’on a montré mais nous offrons trop de choses. Un penalty, un autre but sur coup de pied arrêté. On doit avancer car nos erreurs sur cette rencontre étaient des choses que nous avions identifiées. »

Cardona demande du temps pour les nouveaux joueurs

Pour lui, la responsabilité est collective : « Ce n’est ni la faute de la défense, ni celle des attaquants, c’est une équipe, un tout. Notre projet c’est de jouer tous ensemble, mais il faut gagner en régularité pendant nos matchs et devenir plus solides. »

Enfin, Irvin Cardona a évoqué le travail de préparation et l’adaptation nécessaire pour les nouveaux joueurs : « On a pas mal travaillé pendant la préparation, il y a des joueurs qui viennent d’arriver, il faut aussi leur laisser le temps de prendre leurs marques, de s’adapter et de rentrer dans la rythme de l’équipe. En continuant de travailler, on pourra envisager de gagner lors de nos prochaines échéances. » À vérifier dès samedi prochain face à Rodez dans le Chaudron.

