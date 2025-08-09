ASSE : les Verts concèdent le nul à Laval dans un match fou et riche en buts

Pour son retour en Ligue 2, l’ASSE a fait match nul sur la pelouse du Stade Lavallois (3-3).

Pour cette 1ère journée de Ligue 2, l’ASSE et le Stade Lavallois se livraient un match spectaculaire et riche en rebondissements au stade Francis-Le Basser. Dès l’entame, Saint-Étienne se montrait dangereux : à la 4e minute, Irvin Cardona croisait trop sa frappe du droit, puis à la 10e, Dennis Appiah butait sur Mamadou Samassa. À la 12e, Ben Old obligeait le gardien lavallois à intervenir sur une demi-volée cadrée.

Pourtant, Laval frappait en premier : à la 16e, sur un dédoublement côté gauche, Malick Tchokounté, oublié au marquage par Mickael Nadé, plaçait une tête victorieuse (1-0). L’ASSE réagissait vite : à la 27e, Aïmen Moueffek interceptait, percutait et centrait au sol pour Cardona, qui concluait du droit (1-1). Les Verts prenaient l’avantage à la 35e grâce à Augustine Boakye, servi par Moueffek, qui croisait sa frappe du gauche dans la surface (1-2). Mais Laval profitait des erreurs de Mickael Nadé : à la 40e, il concédait un penalty sur William Kokolo, transformé par Tchokounté pour son doublé (2-2).

Laval a vu rouge

Dès la reprise, Laval démarrait fort avec une frappe dangereuse de Titouan Thomas repoussée par Gautier Larsonneur (46e). Mais, à la 51e, l’ASSE égalisait : après un relais avec Mickael Nadé, Augustine Boakye ouvrait sur la gauche pour Ben Old, qui concluait sans contrôle du gauche dans la surface (2-3). Les Verts pensaient alors tenir leur première victoire, mais à la 87e minute, sur un corner lavallois, Clavreul voyait le ballon lui retomber sur le haut de l’épaule. À bout portant, le jeune Tango trompait Larsonneur et permettait à Laval de revenir une nouvelle fois à égalité (3-3).

Dans les ultimes instants, le match basculait encore : lancé côté gauche par Traoré, Davitashvili filait seul vers le but stéphanois. Mais Pellenard, en retard, le fauchait juste devant la surface. L’arbitre n’hésitait pas à sortir un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion pour le Lavallois.

Un match nul très frustrant pour les Verts, qui ne prennent qu’un point à Laval, et qui affronteront Rodez samedi prochain dans le Chaudron (20h).