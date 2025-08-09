ASSE : pourquoi les Verts sont les grands favoris pour la montée en Ligue 1
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, pendant un match amical.
Bastien Aubert
9 août 2025

Robert Malm, spécialiste de la Ligue 2, explique pourquoi l’AS Saint-Étienne a des chances d’écraser le championnat cette saison.

L’ASSE grandissime favori à la montée en Ligue 1 cette saison ? Robert Malm y croit dur comme fer et explique sa théorie par A+B.« L’ASSE est bien sûr le grand favori pour la montée en Ligue 1. Maintenant, tout va se jouer sur le terrain, et c’est une autre histoire. Beaucoup de joueurs étaient déjà là il y a deux ans, ils savent ce qu’il faut pour réussir. L’effectif me semble aujourd’hui beaucoup plus armé, mais attention, l’ASSE sera attendue tous les week-ends », a-t-il analysé dans Le Progrès.

L’ancien buteur rappelle l’exemple de Lorient la saison passée : « Il faut être constant, ne pas perdre de points à domicile et faire des coups à l’extérieur. Même face à une équipe qui joue bas, il faut savoir être patient. Lorient a beaucoup marqué en seconde période et en fin de match, après avoir usé ses adversaires. »

« Il y aura encore des ajustements d’ici la fin du mercato »

Pour Malm, un faux pas à Laval ce samedi (20h) ne serait pas dramatique : « Il y aura encore des ajustements d’ici la fin du mercato. Les dirigeants ont un mois pour compléter un effectif déjà assez riche… à condition de ne pas perdre de joueurs. »

Avec cette expérience et cette approche stratégique, l’ASSE s’avance donc en grand favori pour retrouver la Ligue 1. Mais la route reste longue, et la pression sera forte. La solidité mentale, la constance et les ajustements tactiques seront essentiels pour transformer ce statut en succès concret.

