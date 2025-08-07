ASSE : vers un renfort de taille pour les Verts à Laval !

Bonne nouvelle pour l’AS Saint-Étienne et ses supporters : touché à l’arrière de la cuisse la semaine dernière, Maxime Bernauer (27 ans) pourrait reprendre les entraînements plus tôt que prévu. Une aubaine avant un déplacement délicat à Laval ce samedi (20h).

L’infirmerie de l’ASSE pourrait se vider plus vite que prévu. Selon Le Progrès, Maxime Bernauer, qui s’était blessé samedi dernier face à Cagliari, semble en bonne voie pour un retour prématuré. Initialement incertain pour les prochains matches, le défenseur stéphanois pourrait réintégrer le groupe dès ce week-end pour la rencontre à Laval (samedi, 20h).

Son état de santé serait en nette amélioration depuis le début de semaine. Une décision définitive sera prise à la veille de la rencontre, en concertation avec le staff médical d’Eirik Horneland.

Un soulagement pour l’ASSE, qui avait craint une absence plus longue pour ce pilier défensif. Sa disponibilité serait un atout important dans une zone arrière qui a parfois montré des signes de fragilité lors de la préparation estivale.