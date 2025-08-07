ASSE : bonnes nouvelles concernant Stassin et Davitashvili
ASSE : bonnes nouvelles concernant Stassin et Davitashvili

Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin célébrant un but de l'ASSE à Lille.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Tous deux blessés, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont fait des progrès significatifs dans leur rétablissement, même s’ils ne devraient pas être opérationnels pour Laval samedi.

Samedi, l’AS Saint-Etienne débutera son championnat par un déplacement compliqué sur la pelouse de Laval. Les Tango ont été en lice pour la montée ces deux dernières saisons et constitueront donc un sacré adversaire pour les Verts. Mais également une bonne façon de se jauger. Si les hommes d’Eirik Horneland reviennent avec les trois points de Mayenne, ils sauront qu’ils sont déjà opérationnels et de sérieux candidats à la remontée immédiate, leur objectif principal.

Les deux ont participé à l’entraînement collectif

Pour cette partie, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne devraient pas figurer dans le groupe stéphanois. L’attaquant belge est blessé depuis la fin de saison dernière. Selon Evect, il va de mieux en mieux. Il a même participé à l’entraînement collectif mardi et mercredi. Une rentrée pour la réception de Rodez le 16 août est de l’ordre du possible, s’il est toujours stéphanois. Davitashvili a lui aussi participé à l’entraînement collectif. Le Géorgien a vu son intersaison parasitée par des blessures au dos puis aux adducteurs.

Lui aussi est très incertain pour Laval et lui aussi est sur le départ. Mais dans son cas, il y a une petite chance qu’il fasse le déplacement à Laval.

ASSE
