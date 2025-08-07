ASSE Mercato : une recrue signe ce jeudi chez les Verts ! 

L’AS Saint-Étienne s’apprête à officialiser ce jeudi l’arrivée d’Ebenezer Annan, un latéral gauche prometteur qui viendra garnir les rangs de l’équipe dirigée par Eirik Horneland.

🟩 Accord proche

L’ASSE tient une nouvelle recrue. Selon Le Progrès, le club forézien s’apprête à officialiser ce jeudi l’arrivée d’Ebenezer Annan. L’officialisation ne serait plus qu’une question d’heures et devrait avoir lieu dans la journée. Le latéral gauche, passé par Bologne en Serie A et prêté ces derniers mois au FK Novi Pazar (Serbie), aurait satisfait à la visite médicale préalable à sa signature. Son arrivée s’inscrit dans la volonté de l’ASSE de renforcer son couloir gauche, où les options étaient jusque-là limitées.

À 22 ans, Annan est un latéral athlétique, rapide et offensif. Formé en Italie, il possède une bonne expérience du haut niveau malgré son jeune âge. Sa capacité à répéter les efforts et à apporter le danger dans son couloir en fait un joueur compatible avec le style de jeu prôné par Eirik Horneland. S’il parvient à s’adapter rapidement aux exigences du championnat français, il pourrait bien devenir une révélation de la saison.

Avec cette recrue, l’ASSE continue un mercato estival ambitieux, marqué par la volonté de consolider son effectif pour remonter en Ligue 1. D’autres arrivées sont encore espérées dans les prochains jours, notamment au milieu de terrain.