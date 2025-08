ASSE Mercato : double coup de tonnerre pour l’avenir de Bouchouari ! 

Le feuilleton Bouchouari prend une tournure inattendue : alors que l’OL semblait prêt à boucler le transfert, Trabzonspor vient de manifester son intérêt en envisageant une nouvelle proposition à l’AS Saint-Étienne.

🟥 Rumeur

Benjamin Bouchouari est au cœur d’un feuilleton qui agite déjà le mercato. Alors que joueur de l’ASSE aurait trouvé un accord contractuel avec l’Olympique Lyonnais et qu’il ne resterait désormais plus qu’un feu vert entre les deux clubs pour officialiser ce transfert qui ferait grand bruit, la situation serait loin d’être figée.

Une nouvelle donnée vient complexifier le dossier : Trabzonspor envisagerait de formuler une nouvelle offre à l’ASSE pour s’attacher les services de Bouchouari ! Ce double jeu entre Lyon et Trabzonspor crée une tension palpable. D’un côté, l’OL, grand rival régional, avance masqué mais déterminé à renforcer son milieu et, de l’autre, Trabzonspor cherche à profiter de la situation pour glaner une opportunité sur le marché, avec un profil adapté au championnat turc et à ses ambitions européennes.

L’ASSE va devoir se positionner

Pour Bouchouari, l’heure est à la réflexion. Choisir Lyon, c’est rejoindre un club ambitieux avec une forte exposition nationale et européenne. Opter pour Trabzonspor, c’est partir à l’étranger et relever un nouveau défi dans un environnement plus exotique.

Du côté de l’ASSE, la direction devra rapidement se positionner et négocier au mieux pour ne pas perdre son joyau sans contrepartie satisfaisante. Les supporters, eux, suivent avec attention ce feuilleton qui pourrait sceller l’avenir de l’un des jeunes espoirs stéphanois.