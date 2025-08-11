Après treize saisons à Manchester United, Paolo Gaudino rejoint l’AS Saint-Étienne comme préparateur physique spécialisé en réathlétisation. Une recrue de poids pour structurer le club ligérien et viser les standards du très haut niveau.

🟩 Accord proche

L’AS Saint-Étienne continue de franchir un cap dans sa professionnalisation. Selon Peuple Vert, le club forézien va bientôt officialiser l’arrivée de Paolo Gaudino, 38 ans, comme préparateur physique spécialisé en réathlétisation. Et ce n’est pas n’importe quel CV qui débarque dans le Forez : l’Italien sort de treize saisons au sein de Manchester United.

Arrivé en 2012 dans le centre de performance des Red Devils, Gaudino a d’abord exercé comme scientifique du sport. En 2019, il franchit un palier en devenant préparateur physique à part entière, travaillant au quotidien avec des entraîneurs de renom tels qu’Ole Gunnar Solskjær, Ralf Rangnick, Erik ten Hag ou encore Michael Carrick. Une immersion totale dans l’exigence du football anglais, qui forge une expertise rare.

Sous l’impulsion du nouveau propriétaire Kilmer Sports, l’ASSE veut s’inspirer des modèles anglo-saxons pour élever son niveau d’exigence. Gaudino ne vient pas seul : il s’intègre dans une cellule physique et performance en pleine refonte. Ce renfort stratégique témoigne des ambitions des Verts : retrouver rapidement les standards physiques et méthodologiques des plus grands clubs européens. Avec un staff renforcé et une expertise internationale, Saint-Étienne veut se donner les moyens de ses objectifs sportifs.