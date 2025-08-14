OL : un été fou, un premier choc face au RC Lens, et déjà des questions

Ce samedi (17h, sur beIN Sports 1), l’OL défie le RC Lens à Bollaert-Delelis pour son premier match officiel de l’exercice 2025-26. Après un été mouvementé, marqué par une expérience de mort imminente, un gros changement à la tête du club et un sauvetage en appel devant la FFF, le club rhodanien avance entre ambitions et humilité.

La campagne de préparation :

Date Match Score final Buteurs 19 juillet 2025 OL – Villefranche (N1) 1-0 Tolisso (sp.) 23 juillet 2025 OL – RWDM Brussels 0-0 26 juillet 2025 Hambourg SV – OL 0-4 Fofana, Maitland-Niles, Mikautadze, Merah 30 juillet 2025 OL – RCD Majorque 4-0 Abner (x2), Mikautadze, Merah 2 août 2025 Bayern Munich – OL 2-1 A.Gomes Rodriguez 9 août 2025 OL – Getafe 2-1 Mikautadze, Maitland-Niles (sp.)

4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 12 buts inscrits, 3 encaissés (dont 2 penalty)

Meilleur buteur : Georges Mikautadze (3 buts)

Que penser de la dynamique actuelle ?

La préparation estivale de l’OL a laissé entrevoir de belles promesses. Paulo Fonseca a salué « un groupe qui travaille plus ensemble », malgré quelques difficultés en transition et des limites sur le couloir droit, particulièrement visibles contre le Bayern Munich en l’absence d’un ailier de métier.

Le point fort de l’été lyonnais reste la nouvelle stabilité défensive. Autour d’un Clinton Mata prolongé jusqu’en 2028 et d’un Moussa Niakhaté solide malgré un penalty concédé face à Getafe, l’OL semble avoir trouvé un équilibre. Le mercato, ciblé et cohérent, a renforcé cette impression.« L’équipe a progressé et pourra proposer autre chose défensivement », assure un Paulo Fonseca serein.

Quel objectif pour la saison des Gones ?

Si Michael Gerlinger et Michele Kang ont rapidement appuyé sur la volonté de l’OL de faire au moins aussi bien que la saison passée en championnat de France et en Ligue Europa, Paulo Fonseca s’est, de son côté, bien gardé de fixer un cap concernant la Ligue 1 2025-26 : « Il y a un nouveau projet. Le principal objectif est de construire une façon de jouer pour arriver à tous les matchs avec l’ambition de les gagner. Il nous faut une identité qui permette d’avoir de l’ambition ». Pas d’objectif clairement fixé non plus pour le « capi » Corentin Tolisso mais l’idée de surprendre derrière cette saison où Lyon semble partir de plus loin que les années précédentes du fait de son nouveau plan de rigueur économique : « Très peu de gens nous attendent mais si on peut créer une certaine surprise, ce serait une bonne chose (…) Je ne veux pas parler d’objectif, dire qu’on vise le Top 4 ou le Top 6. Le mien est de gagner tous les matchs. Il y aura de bonnes périodes, d’autres plus difficiles. On va prendre ce qui arrive match après match ».

Quelle équipe face au RC Lens ?

Il y a de grandes chances qu’on retrouve quasiment le même onze que face à Getafe lors du dernier match de préparation à une exception près : Corentin Tolisso, qui était ménagé à Bourgoin-Jallieu mais reprendra son brassard de capitaine à Bollaert-Delelis. Le retour de « Coco » devrait être fatale à l’un des trois milieux. Tyler Morton ayant réussi ses débuts, l’Anglais pourrait être préféré à Tanner Tessmann mais il existe aussi la possibilité que Paulo Fonseca ne se décide finalement à muscler son milieu en sacrifiant le jeune Khalis Merah (18 ans).

Bien qu’auteur d’une excellente préparation (400 minutes jouées, 1 but, 1 passe décisive) et tireur de coups de pied arrêtés attitré de l’OL, le jeune milieu ne sera pas forcément titularisé d’entrée. Paulo Fonseca – qui est toujours suspendu de banc de touche jusqu’en novembre – a d’ailleurs invité à la prudence ce jeudi en conférence de presse : « Je suis très content du travail et du courage de Khalis mais j’ai aussi dit que nous devons choisir le bon moment, le contexte positif, pour faire jouer les jeunes joueurs ».

Bollaert-Delelis sera-t-il le bon contexte pour Merah qui est clairement la grosse révélation de cette préparation ? C’est possible… D’autant qu’il faudra aussi composer avec les éléments en phase d’adaptation. Notamment les deux tchèques (Sulc et Karabec) qui viennent d’arriver et doivent encore assimiler les idées de Paulo Fonseca. Auteur d’une belle préparation, Abner Vinicius va enchaîner dans l’attente que Nicolas Tagliafico ne parachève sa préparation débutée en retard.

Les absents : Matic, Akouokou (bon de sortie), Mangala, Nuamah (phase de reprise).

La compo probable à Lens : Descamps – Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner – Merah (ou Tessmann), Morton, Tolisso (cap.) – Maitland-Niles, Mikautadze, M.Fofana.

Le bilan du Mercato au 14 août

Arrivées : A.Moreira (Sporting B), R. Kluivert (Casa Pia), N.Tagliafico (libre), M.Turner (Nottingham Forest), P.Sulc (Viktoria Plzen), T.Morton (Liverpool FC), A.Karabec (Sparta Prague), O.Mangala (rp. Everton), M.Diawara (rp. Le Havre), Mathieu Patouillet (rp. FC Sochaux).

Total dépensé : 31,58 M€

Départs : R.Cherki (Manchester City), L.Perri (Leeds United), Adryelson (Al-Wasl), J.Veretout (Al-Arabi SC), A.Lacazette (Neom SC), J.Bengui (p. RDWM Brussels), M.Turner (p. New England), D.Caleta-Car (p. Real Sociedad), T.Almada (rp. Botafogo), W.Omari (rp. Stade Rennais), S.Benrahma (td. Neom SC), J.Lepenant (td. FC Nantes), A.Sarr (td. Héllas Vérone).

Total récupéré : 72,8 M€

Qu’est-ce qui peut encore se passer au Mercato ?

L’OL attend la finalisation du transfert de Dominik Greif (Majorque) pour le poste de gardien (4 M€ + 1,5 M€ bonus). Deux autres arrivées sont espérées : un attaquant et un ailier droit.

Côté départs, le milieu pourrait être remanié (Matic, Akouokou, Diawara, voire Tessmann). Mathieu Patouillet pourrait quitter le club, et Malick Fofana serait remplacé en cas de transfert. L’arrivée de Karabec prépare aussi un éventuel départ de Maitland-Niles. L’Anglo-barbadien a des offres.

L’article complet sur les possibles départs à l’OL est à lire ICI.