ASSE Mercato : les Verts confirment la levée de l’option d’achat pour Pierre Ekwah, mais…
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL Mercato : Lyon annonce une signature et titille le Stade Rennais pour un attaquant

Timo Werner
Bastien Aubert
14 août 2025

En plus de prolonger Clinton Mata jusqu’au 30 juin 2028, l’Olympique Lyonnais travaillerait sur le recrutement de Timo Werner, convoité par le Stade Rennais sur ce mercato estival.

🟥 Rumeur

C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis hier soir. Clinton poursuit l’aventure à Lyon, où il est très vite devenu un cadre de la formation rhodanienne. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Clinton Mata de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2028, peut-on lire sur le communiqué. Arrivé à l’OL à l’été 2023 en provenance du Club Bruges, l’international angolais (12 sélections) s’est rapidement imposé comme un cadre du vestiaire. Grâce à son expérience, sa fiabilité et sa grande polyvalence, Clinton Mata a été l’un des éléments clés du groupe au cours des deux dernières saisons, disputant 73 matchs toutes compétitions confondues (2 buts). Solide sur le terrain, précieux en dehors, il s’est aussi affirmé comme un repère pour les plus jeunes, incarnant les valeurs de rigueur et d’exigence attendues à ce niveau. Cette prolongation récompense son rôle central dans la dynamique collective et s’inscrit pleinement dans la volonté de l’Olympique Lyonnais de construire un groupe solide, alliant expérience et potentiel de développement. »

Werner trop gourmand pour l’OL

Si l’histoire entre l’OL et Mata continue, Foot Mercato croit savoir que le directeur technique Matthieu Louis-Jean s’est vu proposer Timo Werner. Les Gones seraient bien intéressés mais ils voient plutôt le joueur comme une opportunité de fin de mercato. Pour l’instant, l’imposant salaire de l’attaquant (environ 900 000 euros par mois) est un frein et ne correspond pas à la nouvelle politique de recrutement du club. Pour mémoire, le joueur de 29 ans a également été lié au Stade Rennais en début de semaine.

MercatoOL
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet