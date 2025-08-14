OL Mercato : Lyon annonce une signature et titille le Stade Rennais pour un attaquant

En plus de prolonger Clinton Mata jusqu’au 30 juin 2028, l’Olympique Lyonnais travaillerait sur le recrutement de Timo Werner, convoité par le Stade Rennais sur ce mercato estival.

🟥 Rumeur

C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis hier soir. Clinton poursuit l’aventure à Lyon, où il est très vite devenu un cadre de la formation rhodanienne. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Clinton Mata de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2028, peut-on lire sur le communiqué. Arrivé à l’OL à l’été 2023 en provenance du Club Bruges, l’international angolais (12 sélections) s’est rapidement imposé comme un cadre du vestiaire. Grâce à son expérience, sa fiabilité et sa grande polyvalence, Clinton Mata a été l’un des éléments clés du groupe au cours des deux dernières saisons, disputant 73 matchs toutes compétitions confondues (2 buts). Solide sur le terrain, précieux en dehors, il s’est aussi affirmé comme un repère pour les plus jeunes, incarnant les valeurs de rigueur et d’exigence attendues à ce niveau. Cette prolongation récompense son rôle central dans la dynamique collective et s’inscrit pleinement dans la volonté de l’Olympique Lyonnais de construire un groupe solide, alliant expérience et potentiel de développement. »

Werner trop gourmand pour l’OL

Si l’histoire entre l’OL et Mata continue, Foot Mercato croit savoir que le directeur technique Matthieu Louis-Jean s’est vu proposer Timo Werner. Les Gones seraient bien intéressés mais ils voient plutôt le joueur comme une opportunité de fin de mercato. Pour l’instant, l’imposant salaire de l’attaquant (environ 900 000 euros par mois) est un frein et ne correspond pas à la nouvelle politique de recrutement du club. Pour mémoire, le joueur de 29 ans a également été lié au Stade Rennais en début de semaine.