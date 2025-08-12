Amical : le Real Madrid cartonne pour son dernier match de préparation, le doublé de Mbappé en vidéo
OL Mercato : c’est officiel pour Karabec, les dessous du deal révélés

OL Mercato : c&rsquo;est officiel pour Karabec, les dessous du deal révélés
Laurent Hess
12 août 2025

Adam Karabec débarque à l’OL, prêté par le Sparta Prague.

« Un check peut en cacher un autre » : c’est par ce jeu de mots que l’OL annonce ce mardi soir la signature d’Adam Karabec, avec des joueurs qui lui tapent dans les mains. Après Pavel Sulc, arrivé en provenance du Viktoria Plzen, et avant la signature du gardien slovaque de Majorque, Dominik Greif, Adam Karabec (22 ans) est le 2e joueur tchèque qui rejoint l’OL en quelques jours.

Pouvant évoluer au poste de milieu offensif ou d’ailier droit, l’international espoir du Sparta Prague est prêté pour la saison. Il avait marqué 3 buts et délivré 7 passes décisives lors de son prêt à Hambourg la saison passée en D2 allemande.

« Il fait l’objet d’un prêt payant de 0,3 M€ avec une option d’achat de 3,5 M€ assortie de bonus pouvant s’élever jusqu’à 0,8 M€ et d’une prime d’intéressement de 15 % sur une éventuelle revente », révèle Le Progrès. Qui indique qu’il devrait être qualifié pour le premier match de championnat de la saison, ce samedi à Lens (17 h).

