Mercato OL : Matic, Fofana, Maitland-Niles… un dernier rush qui s’annonce animé !

Si l’Olympique Lyonnais (OL) a déjà vendu pour 72,3 M€ de joueurs cet été, le dernier rush du Mercato pourrait encore voir quelques éléments boucler leurs valises. On fait le point sur les derniers dossiers chauds dans le sens des départs.

Un milieu à dégrossir en priorité

Avec les arrivées de Pavel Sulc et Tyler Morton, l’Olympique Lyonnais a déjà renforcé son milieu de terrain. Soucieux de laisser du temps de jeu aux jeunes Khalis Merah (18 ans) et Mathys De Carvalho (20 ans), le directeur sportif Matthieu Louis-Jean n’envisage plus de recruter dans ce secteur… sauf en cas de trois départs conjugués à une opportunité de marché (Pierre Lees-Melou ?). Dans le plan d’exfiltration, il y a trois priorités : Nemanja Matic, Paul Akouokou et Mahamadou Diawara.

L’international serbe de 37 ans est en tête de liste des joueurs concernés par un départ. L’OL souhaite alléger sa masse salariale, son salaire dépassant les 400 000 € brut par mois. Suspendu lors des deux premières journées de Ligue 1 et légèrement blessé, Matic a profité d’une pause pour se rendre à Belgrade, où il a assisté au match de Ligue Europa Conférence entre le Partizan et Hibernian.

Président non exécutif du FK Jedinstvo (D2 serbe), son déplacement semble davantage lié à ce rôle qu’à un retour au pays. L’OL serait prêt à le libérer de sa dernière année de contrat si un accord est trouvé sur la compensation financière. Côme, Fenerbahçe et plusieurs clubs du Golfe suivent sa situation. Il faudra un projet solide et une école internationale pour ses enfants pour que Nemanja Matic envisage de quitter Lyon.

Le dossier Paul Akouokou est plus complexe. Comme révélé par Le Progrès, l’international ivoirien a refusé deux offres de prêt, dont une du Real Saragosse (D2 espagnole) qui prenait en charge 100 % de son salaire. Actuellement écarté du groupe professionnel et encore sous contrat deux ans, Akouokou place l’OL dans une situation d’impasse. Enfin, de retour d’un prêt mitigé au Havre, Mahamadou Diawara n’a pas convaincu Paulo Fonseca durant la préparation estivale. L’ancien joueur du PSG dispose néanmoins de pistes en Ligue 2 et à l’étranger. Le club attend désormais des propositions concrètes.

Un gardien doit plier bagage

L’Olympique Lyonnais s’apprête à accueillir Dominik Greif (Majorque), attendu cette semaine. Cette arrivée implique le départ d’au moins un gardien dans l’effectif rhodanien. Initialement, Rémy Descamps était pressenti pour quitter le club. Son agent, Christophe Mongai, l’avait confirmé dans notre Talkshow OL en juin : l’ancien Nantais cherchait un rôle de titulaire ailleurs. Mais le départ de Lucas Perri durant la préparation lui a permis de se montrer et de convaincre le staff. Sa cote est désormais en hausse au point qu’il pourrait débuter la saison face à Lens. Formé au PSG, Descamps pourrait même choisir de rester une saison supplémentaire afin de savoir s’il peut bousculer Dominik Greif. Son salaire, jugé trop élevé pour les clubs de Ligue 2, limite de toute façon ses options…

La situation semble moins limpide pour Mathieu Patouillet (21 ans), vainqueur de la Coupe Gambardella 2022. Auteur de deux prêts réussis au FC Sochaux (National 1) – où il a été élu joueur de la saison en 2024-25 – le jeune portier n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en 2026, et refuse de prolonger. Plusieurs clubs, dont le Red Star en Ligue 2, suivent attentivement sa situation et pourraient saisir l’opportunité de le recruter à moindre coût.

Malick Fofana, Roc Nation en contre-la-montre

L’avenir de Malick Fofana reste incertain à l’approche des dernières heures du Mercato. Si plusieurs pistes se sont refermées, d’autres pourraient encore s’ouvrir avant le 1er septembre.

Initialement suivi de près par Liverpool, le club anglais a changé ses plans avec l’émergence du jeune prodige Rio Ngumoha (16 ans), auteur d’une belle pré-saison et qui s’impose naturellement face à Cody Gakpo. Même constat du côté du Bayern Munich, désormais concentré sur l’intégration de Luis Diaz et qui ne bougerait qu’en cas de départ de Kingsley Coman. La piste Olympique de Marseille n’est plus d’actualité depuis l’arrivée de Paixão, tandis qu’Everton a vu ses approches repoussées par l’international belge.

Malgré ce contexte, Roc Nation – l’agence représentant Fofana jusqu’en septembre – continue de chercher des opportunités, notamment auprès d’Arsenal ou encore Chelsea, dans l’espoir de concrétiser un transfert avant la fermeture du marché.

À l’Olympique Lyonnais, on estime que Fofana pourrait être vendu d’ici le 30 juin 2026, après au moins une saison supplémentaire. Le club n’est pas pressé, mais resterait attentif à toute offre supérieure à 40 millions d’euros hors bonus. Si une proposition concrète arrive, la décision finale reviendra entièrement au joueur et à son entourage. Cependant, ce dernier se montre de plus en plus critique envers Roc Nation, au point d’envisager un changement de conseiller à la fin d’un été jugé chaotique.

Ainsley Maitland-Niles, la tentation de la plus-value

A l’exception du dossier Malick Fofana, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas connaître de ventes spectaculaires d’ici la fin du mercato. Pourtant, l’arrivée surprise du milieu tchèque Adam Karabec (Sparta Prague, 22 ans) rebat légèrement les cartes. Initialement, le plan prévoyait un recrutement ciblé sur un ailier droit et un avant-centre. Mais Karabec, joueur polyvalent avec une affinité pour le couloir droit, pourrait remplacer un autre profil « couteau suisse ».

L’annonce de la venue de Karabec a immédiatement relancé les spéculations autour d’Ainsley Maitland-Niles. L’Anglo-Barbadien a disputé presque toute la préparation au poste d’ailier droit pour dépanner. Depuis plusieurs semaines, il suscite l’intérêt de clubs anglais (Everton notamment) et turcs. L’OL, qui l’avait recruté gratuitement en provenance d’Arsenal, pourrait être tenté de le céder pour environ 10 millions d’euros. Ce départ représenterait une belle plus-value et permettrait également de libérer un salaire important : Maitland-Niles figure dans le Top 10 des rémunérations de l’effectif (entre 185 000 et 200 000 € brut par mois).Notons qu’un éventuel transfert de Maitland-Niles ne débloquerait pas de recrutement défensif. A droite, avec ou sans « AMN », l’OL dispose de trois autres options pour tenir la saison : Saël Kumbedi, Téo Barisic … et Clinton Mata qui pourrait revenir à son poste d’origine en cas de besoin épisodique (suspensions, blessures).