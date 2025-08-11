Real Madrid Mercato : City prêt à frapper fort pour Rodrygo !
OL Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Malick Fofana !

Malick Fofana (OL)
Bastien Aubert
11 août 2025

Le mercato s’emballe autour de Malick Fofana. Arsenal a dépêché une délégation en France pour discuter avec l’OL, prêt à bousculer Liverpool, qui lorgne également sur le jeune talent lyonnais.

🟥 Rumeur

Le nom de Malick Fofana s’invite avec insistance dans les discussions de ce mercato estival. Selon Indy Kaila, bien informée sur les transferts, une délégation d’Arsenal était présente vendredi dernier en France pour rencontrer les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. L’objectif : avancer sur le dossier du transfert du jeune ailier lyonnais.

Cette démarche marque une intensification des négociations et surtout l’entrée d’Arsenal dans une lutte déjà bien engagée avec Liverpool. Les Reds, qui suivent Fofana depuis plusieurs semaines, devront désormais composer avec un concurrent sérieux prêt à aligner une offre conséquente pour s’attacher ses services.

Le dossier Fofana n’est pas encore clos

Pour l’OL, la gestion de ce dossier est délicate. Fofana, 20 ans, est un talent issu du centre de formation, qui commence à s’imposer progressivement en équipe première. Mais face à l’intérêt croissant de plusieurs clubs anglais, Lyon pourrait être tenté de tirer le meilleur prix possible, surtout dans un contexte financier exigeant.

Du côté des intéressés, l’avenir de Fofana semble de plus en plus s’écrire outre-Manche. Reste à voir quel club parviendra à convaincre le joueur et son entourage, mais aussi à finaliser les conditions d’un transfert qui pourrait marquer une étape importante dans la carrière du jeune ailier.

MercatoOL
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

