OL Mercato : l’OL a bouclé une nouvelle recrue dans le plus grand des secrets !
OL Mercato : l’OL aurait quasiment bouclé une nouvelle recrue dans le plus grand des secrets !

William Tertrin
10 août 2025

En plus de l’arrivée imminente de Dominik Greif, l’OL serait sur le point d’accueillir également un milieu offensif capable de jouer sur l’aile droite.

C’est une petite bombe qui vient d’être lâchée par Livesport.cz. L’Olympique Lyonnais serait tout proche de finaliser l’arrivée d’Adam Karabec (22 ans), jeune milieu offensif tchèque capable de jouer sur l’aile droite, qui devrait rejoindre le club sous forme de prêt. Joueur du Sparta Prague, il sort d’une expérience en deuxième division allemande avec Hambourg la saison dernière (3 buts et 8 passes décisives en 33 matchs). Karabec vise désormais un nouveau défi en Ligue 1, où il retrouvera son compatriote Pavel Šulc, récente recrue lyonnaise.

Karabec aurait déjà parlé avec Paulo Fonseca

Le transfert serait quasiment bouclé, les derniers détails restant à finaliser avec une visite médicale prévue en début de semaine prochaine. En effet, toutes les parties se sont entendues sur les conditions de ce prêt avec option d’achat (3,5 M€ selon L’Equipe) qui s’inscrit dans la volonté d’OL de renforcer son milieu/attaque avec des jeunes talents prometteurs. La source rapporte également que Karabec aurait déjà eu un entretien avec Paulo Fonseca et d’autres membres du club, qui lui ont présenté son rôle.

Une signature qui s’inscrit un peu plus dans le projet sportif de l’OL, qui a conservé sa place en Ligue 1 malgré de gros soucis financiers récents. Avec l’arrivée de ces deux jeunes Tchèques, mais pas que, le club espère donc entamer son nouveau projet avec succès, d’autant que la préparation estivale a donné beaucoup de satisfaction. Il faudra confirmer dès samedi prochain en Ligue 1, sur la pelouse de Lens.

MercatoOL
#A la une#TRANSFERTS

