OL Mercato : c’est bouclé pour Greif, on sait quand il signera à Lyon !

Après une longue négociation, l’Olympique Lyonnais vient de boucler un joli coup en recrutant Dominik Greif. Ce gardien slovaque de 28 ans, estimé à 4 millions d’euros, arrive pour cinq ans.

🟩 Accord proche

L’information est signée L’Équipe : le transfert de Dominik Greif à l’OL a été bouclé ce vendredi après-midi, après plusieurs jours de discussions intenses avec Majorque. Lyon a su jouer la patience, préférant ne pas précipiter ce dossier pendant que Paulo Fonseca affichait une pleine confiance en Rémy Descamps, qui gardera les cages lors de la première journée de Ligue 1 à Lens.

À 28 ans, le gardien slovaque arrive dans la fleur de l’âge et avec une expérience solide en Liga espagnole, où il a souvent brillé. Son profil, solide et sûr, promet d’apporter une stabilité dont l’OL a parfois manqué ces dernières saisons.

Le gardien est attendu à Lyon dès la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de cinq ans. Les supporters peuvent donc se réjouir de ce nouveau renfort qui vient s’ajouter à la dynamique déjà enclenchée lors de ce mercato, confirmant la volonté du club de bâtir un groupe solide, compétitif et ambitieux.

« Le coup d’œil de But FC »

« Mine de rien, l’OL réussit un recrutement plutôt cohérent et surprenant au vu de ses difficultés administratives au mois de juin dernier. Remplacer le très fiable Lucas Perri n’était pourtant pas chose aisée. »