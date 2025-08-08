Bradley Barcola pourrait devenir l’un des gros transferts de l’été. Liverpool est prêt à passer à l’attaque, le PSG fixe le prix… mais l’OL, son club formateur, ne verra pas la couleur de l’argent.

C’est un scénario qui pourrait faire grincer bien des dents à Lyon. Bradley Barcola, formé à l’OL, est dans le viseur de Liverpool. Le club anglais suit de très près l’évolution de l’ailier français, brillant sous les couleurs du PSG depuis son arrivée à l’été 2023. Et les Reds ne comptent pas faire semblant : ils seraient prêts à frapper fort pour tenter de l’arracher à Paris.

Le problème, c’est que Paris n’a pas l’intention de laisser filer son joueur facilement. Les dirigeants qataris auraient fixé la barre à… 100 millions d’euros minimum. Une somme astronomique, digne des plus gros transferts de Premier League. Et dans cette opération potentiellement record, un absent de marque : l’Olympique Lyonnais.

Pas un centime pour l’OL en cas de transfert de Barcola !

Selon Olympique et Lyonnais, le club formateur de Barcola ne toucherait absolument rien en cas de transfert, hormis de modestes indemnités de formation. La raison ? Lors de la vente du joueur au PSG pour environ 50 millions d’euros en août 2023, l’OL n’a pas inclus de pourcentage à la revente dans le deal. Une clause pourtant courante dans ce type d’opération, et qui aurait pu rapporter plusieurs millions d’euros supplémentaires aujourd’hui.

Résultat : même si Liverpool sort le carnet de chèques et que Barcola rejoint la Premier League, Lyon restera spectateur… sans bonus financier. Une erreur stratégique qui pourrait peser lourd pour un club en quête de liquidités.