Les infos du jour : le PSG signe Chevalier et fait une razzia au Ballon d’Or, Horneland ambitieux pour l’ASSE, rebondissements à l’OM

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 7 août 2025.

La grosse info : grosse journée pour le PSG !

Ce jeudi, les nominés pour le Ballon d’Or ont été dévoilés. Le PSG place 9 joueurs sur 30. En parallèle, il a finalisé le recrutement de Lucas Chevalier (LOSC) pour 55 M€ (bonus compris) et s’apprête à en faire de même pour Illya Zabarnyi (Bournemouth) moyennant 63 M€.

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, était en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du déplacement à Laval pour l’ouverture de la saison de L2. Il a notamment annoncé six absences…

Les rumeurs mercatos continuent de se multiplier autour de l’OM, notamment pour les pistes Ordonez (Club Bruges) et Zhegrova (LOSC).

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce jeudi 7 août 2025.

L’avenir de Matthis Abline continue de faire parler, étant entendu qu’il ne devrait pas rester au FC Nantes.

Les Gones ont augmenté leur offre pour le gardien de Majorque, qui ne veut signer que chez eux.

Recruté avant-hier, Florian Thauvin pourrait jouer son premier match sous le maillot sang et or samedi contre Leipzig.

Les Rouge et Noir ont enregistré deux départs ce jeudi, deux joueurs sur lesquels Habib Beye ne comptait pas.

Revue de presse espagnole : Ter Stegen se défend, Mbappé et Vinicius prêts à exploser !

Le capitanat et le départ surprise d’Inigo Martinez ont beaucoup fait parler à Barcelone.

