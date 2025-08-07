Les infos du jour : le PSG signe Chevalier et fait une razzia au Ballon d’Or, Horneland ambitieux pour l’ASSE, rebondissements à l’OM
Les infos du jour : le PSG signe Chevalier et fait une razzia au Ballon d’Or, Horneland ambitieux pour l’ASSE, rebondissements à l’OM

Luis Campos, Nasser al-Khelaïfi et Luis Enrique lors de la parade du PSG après sa victoire en C1.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 7 août 2025.

La grosse info : grosse journée pour le PSG !

Ce jeudi, les nominés pour le Ballon d’Or ont été dévoilés. Le PSG place 9 joueurs sur 30. En parallèle, il a finalisé le recrutement de Lucas Chevalier (LOSC) pour 55 M€ (bonus compris) et s’apprête à en faire de même pour Illya Zabarnyi (Bournemouth) moyennant 63 M€.

PSG Mercato : Létang montre les dents au LOSC, Paris prêt à lâcher l’affaire pour Chevalier !

PSG Mercato : le LOSC met un coup de frein à Paris sur une cible surprise !

PSG : Romain Molina dénonce un scandale lié au CUP

PSG Mercato : accord pour Chevalier (LOSC), 3 gardiens vont quitter le club !

La liste des nominés pour le Ballon d’Or, avec 9 joueurs du PSG et 4 du FC Barcelone !

PSG Mercato : Luis Enrique met la pression pour une autre recrue, on sait quand Chevalier arrivera

PSG : un match a coûté leur place à Pacho et Marquinhos dans la liste du Ballon d’Or

Mais aussi…

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, était en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du déplacement à Laval pour l’ouverture de la saison de L2. Il a notamment annoncé six absences…

ASSE : bonnes nouvelles concernant Stassin et Davitashvili

ASSE Mercato : une recrue signe ce jeudi chez les Verts ! 

ASSE : le club officialise une recrue et va casser sa tirelire pour la suite du Mercato ! 

ASSE Mercato : une offre concrète est tombée pour Larsonneur 

ASSE : Horneland affiche ses ambitions avant Laval mais annonce 6 forfaits !

Les rumeurs mercatos continuent de se multiplier autour de l’OM, notamment pour les pistes Ordonez (Club Bruges) et Zhegrova (LOSC).

OM Mercato : pluie de mauvaises nouvelles dans le dossier Ordoñez 

OM Mercato : premier rebondissement de taille pour Zhegrova (LOSC)

OM Mercato : le club annonce la signature d’un milieu ! 

OM Mercato : Rowe sur le départ, une recrue surprise pourrait débarquer !

OM Mercato : l’arrivée d’une autre recrue que Paixao enflamme Vinicius (Real Madrid)

OM Mercato : nouveau coup de frein à la piste Zhegrova (LOSC)

OM Mercato : le club dit une nouvelle fois non au Panathinaikos pour Ounahi

OM : surmotivé à l’idée de jouer à Marseille, Weah révèle le rôle joué par Gomes dans sa venue

OM Mercato : l’argent du PSG va détourner Amine Adli de Marseille

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce jeudi 7 août 2025.

Revue de presse : Monaco baisse le tarif d’Akliouche

L’avenir de Matthis Abline continue de faire parler, étant entendu qu’il ne devrait pas rester au FC Nantes.

FC Nantes Mercato : un renfort surprise pour Castro, les supporters vont halluciner ! 

FC Nantes Mercato : l’OM out, un club de L1 a la voie royale pour Abline ! 

FC Nantes Mercato : un buteur révélation passe sous le nez des Canaris

Les Gones ont augmenté leur offre pour le gardien de Majorque, qui ne veut signer que chez eux.

OL, LOSC Mercato : un des deux clubs touche au but pour Dominik Greif 

OL Mercato : Lees-Melou prêt à signer chez un autre club de L1 ! 

Talkshow OL : Moreira, Kluivert, Sulc, Morton… Que valent les recrues estivales ?

Recruté avant-hier, Florian Thauvin pourrait jouer son premier match sous le maillot sang et or samedi contre Leipzig.

RC Lens Mercato : Thauvin pourrait enflammer Bollaert dès samedi !

RC Lens Mercato : visite médicale réussie pour Thauvin, signature imminente !

RC Lens : le joli message de Loïs Openda avant les retrouvailles de samedi

Les Rouge et Noir ont enregistré deux départs ce jeudi, deux joueurs sur lesquels Habib Beye ne comptait pas.

Stade Rennais Mercato : un départ officialisé ! 

Stade Rennais Mercato : un 2e départ officialisé après Omari

Les Unes de la presse espagnole de ce jeudi, c’est ici !

Revue de presse espagnole : Ter Stegen se défend, Mbappé et Vinicius prêts à exploser ! 

Le capitanat et le départ surprise d’Inigo Martinez ont beaucoup fait parler à Barcelone.

FC Barcelone : Flick a pris une mesure forte contre ter Stegen

FC Barcelone Mercato : grande nouvelle en vue pour Rahsford et les recrues estivales ! 

FC Barcelone : le verdict est tombé pour ter Stegen et le capitanat !

FC Barcelone Mercato : l’Arabie saoudite en passe de recruter un pilier de l’équipe !

