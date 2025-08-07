OL Mercato : Lees-Melou prêt à signer chez un autre club de L1 !

Alors que l’Olympique Lyonnais semblait tout proche de boucler son recrutement, c’est finalement le Paris FC qui se positionne avec force sur Pierre Lees-Melou (32 ans).

🟥 Rumeur

Pierre Lees-Melou voyait son avenir s’écrire à l’OL, où un contrat de deux ans était déjà prêt à être signé. Pourtant, Mohamed Toubache-Ter affirme que les négociations sont aujourd’hui au point mort, laissant le joueur dans l’expectative.

De son côté, le Paris FC a flairé la bonne affaire et se montre très intéressé pour s’attacher les services du joueur. Ce changement de cap pourrait offrir à Lees-Melou une nouvelle dynamique, loin de l’ambition et de la pression lyonnaise.

Alors que le mercato d’été touche à sa fin, cette piste représente un coup de tonnerre, qui pourrait bien faire basculer le marché des transferts dans les prochaines heures.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le Paris FC s’assure un recrutement solide pour rejoindre la Ligue 1 et cela augure déjà un choc redoutable contre l’OM fin août à l’Orange Vélodrome. De son côté, l’OL aura sans doute d’autres opportunités de marché. »