OL : Lyon a trouvé deux pépites et deux filons porteurs au Mercato 

Après un stage de pré-saison prometteur, l’Olympique Lyonnais peut compter sur sa formation mais aussi sur deux nouveaux marchés porteurs sur le marché des transferts.

L’OL a changé de braquet. Après ses soucis financiers, le club rhodanien s’est quelque peu rassuré pendant la préparation estivale et peut compter sur deux pépites Alejandro Gomes et Khalis Merah. Gomes, technique et audacieux, a confirmé son potentiel offensif, tandis que Merah, plus discret mais très appliqué, a impressionné par sa maturité. Le coach portugais, arrivé cet été, semble décidé à miser sur la jeunesse pour densifier son effectif, alors que l’OL attend encore l’arrivée d’un gardien et d’un ailier d’ici la fin du mercato.

Invité à faire le point sur la stratégie mercato auprès de l’AFP, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a confirmé cette orientation et dévoilé deux marchés porteurs : « L’Espagne et le Portugal restent des marchés privilégiés pour notre style de jeu et pour répondre aux attentes de Paulo Fonseca. Mais nous croyons aussi en notre formation. Contrairement à ce qui est parfois dit, l’Académie lyonnaise regorge encore de talents. Trois ou quatre jeunes ont un avenir brillant à l’OL. »

Ce virage stratégique pourrait offrir une vraie bouffée d’air frais au projet lyonnais. Après des derniers mois mouvementés et un mercato souvent marqué par l’urgence, le club rhodanien affiche une volonté claire : bâtir un groupe compétitif où les jeunes du cru ont leur mot à dire. Fonseca, séduit par l’état d’esprit de ses recrues maison, pourrait bien leur donner du temps de jeu dès les premières journées de Ligue 1. Dans un contexte où l’OL cherche encore à renforcer certains postes clés, cette confiance accordée aux jeunes pourrait changer la donne sur le marché.