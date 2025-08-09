OL : crise financière à Botafogo, Textor a fait disparaître 35 M€ !
OL : crise financière à Botafogo, Textor a fait disparaître 35 M€ !

John Textor, dépité, avec un maillot de Botafogo sur le dos.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Le bilan financier de Botafogo pour l’année 2024 a été dévoilé après plusieurs reports. Il est alarmant, selon des experts.

Après s’être fait éjecter de l’Olympique Lyonnais, où sa gestion avait incité la DNCG à prononcer une rétrogradation en Ligue 2, John Textor avait décidé de se rabattre sur Botafogo. Un club pour lequel il dit avoir eu un vrai coup de cœur et dont il voulait même racheter les parts afin qu’il ne soit plus en lien avec Lyon et Molenbeek au sein d’Eagle. Une initiative approuvée par les supporters brésiliens, qui le tiennent en haute estime depuis l’historique saison 2024, qui a vu l’ancien club de Garrincha remporter le championnat du Brésil et la Coupe Libertadores.

« Un plan de redressement indispensable » pour Botafogo

Sauf que, comme à Lyon, la gestion Textor a plongé Botafogo en pleine crise ! Après plusieurs reports, le bilan financier du club carioca vient d’être publié. Selon le cabinet d’audit BDO, qui a l’a tout de même validé, la situation est « critique et un plan de redressement est indispensable » ! Et pourtant, les recettes étaient en hausse grâce aux parcours en championnat et en Libertadores. Malgré cela, le résultat global est dans le rouge vif.

Au point que cela soulève certaines interrogations. Le compte X @mbjade7 a ainsi relevé qu’en 2024, l’OL avait affirmé avoir dépensé 91,7 M€ pour l’acquisition de Luiz Henrique, Thiago Almada et Igor Jesus. Or, Botafogo ne parle que de 56,4 M€ pour deux joueurs. Qu’est-il advenu du troisième et, surtout, des 35,3 M€ manquants ?

