L’OL s’est mis d’accord avec Majorque pour le transfert du gardien slovaque Dominik Greif (28 ans) mais son entraîneur, Paulo Fonseca, a déjà ciblé un point faible à travailler urgemment.

Comme relayé hier sur notre site, l’Olympique Lyonnais et Majorque ont trouvé un terrain d’entente pour le recrutement de Dominik Grief. Le gardien slovaque de 28 ans va s’engager avec les Gones pour les cinq prochaines saisons, moyennant une indemnité de 4 M€, plus 1,25 M€ de bonus et 10% sur une future plus-value. Greif ne jouera pas cet après-midi lors du match amical contre Getafe et il ne devrait pas non plus être titulaire dans une semaine pour les débuts en L1 contre Lens samedi prochain.

Fonseca veut faire travailler son jeu au pied à Greif

L’Equipe, qui consacre un article à l’arrivée de celui qui a brillé la saison dernière en Liga après plusieurs années sur le banc du club des Baléares, fait une drôle de révélation : Paulo Fonseca lui a déjà trouvé un défaut rédhibitoire pour jeu ! Greif ne serait pas très à l’aise avec les relances au pied, alors que le coach de l’OL tient à ce que son portier participe beaucoup au jeu. Il a donc déjà demandé à son entraîneur des gardiens, Antonio Ferreira, de le faire beaucoup travailler à ce niveau.

Le quotidien sportif précise que l’avenir de Rémy Descamps pourrait finalement s’inscrire entre Rhône et Saône, suite à ses bonnes prestations lors des matches amicaux. Au départ, Fonseca n’était pas fan et avait ouvert la porte à un départ, mais il a changé d’avis avec ses prestations en juillet. En conséquence, c’est le jeune Mathieu Patouillet (21 ans), qui devrait partir. Soit en prêt en Ligue 2 après avoir prolongé, soit définitivement. Dans les deux cas, il aurait de nombreux courtisans.