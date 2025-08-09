OL : Madame Veretout vit sa meilleure vie… loin de Lyon
OL : Madame Veretout vit sa meilleure vie… loin de Lyon

Sabrina Veretout
Bastien Aubert
8 août 2025

Compagne de Jordan, Sabrina Veretout semble avoir tourné la page lyonnaise, trouvant au Qatar un havre de paix et de bonheur qui tranche avec la pression à l’OL et l’intensité du football européen.

Jordan Veretout a déjà oublié Lyon… et sa femme aussi ! Dans un message touchant partagé sur Instagram, Sabrina confie l’émotion de quitter ses repères, sa famille, ses amis, tout en gardant la tête pleine de souvenirs précieux. « Ce n’est pas un adieu, juste un au revoir », écrit-elle, un sentiment qui résonne comme une promesse d’un futur à construire ensemble, main dans la main, à Doha, loin des projecteurs lyonnais.

« Demain, il revient… et cette fois, c’est pour ne plus repartir sans nous. Ensemble, on s’envole vers une nouvelle vie, vers Doha, vers l’inconnu, mais ensemble. Nos cœurs sont remplis d’amour, de projets, d’envies… Mais ils sont aussi un peu lourds, parce qu’on laisse derrière nous des morceaux de nous-mêmes : nos familles, nos amis, nos repères. On part la tête pleine de souvenirs et les bras tendus vers demain. À ceux qu’on laisse ici : on vous aime fort. Merci pour tout. Nous deux, notre nid, et la vue sur The Pearl… que demander de plus ? », glisse Sabrina Veretout sur le réseau social.

Pour Jordan Veretout, cette nouvelle vie de sa compagne au Moyen-Orient incarne une belle source de stabilité et d’équilibre. Alors que le mercato lyonnais s’emballe, avec des décisions à prendre et des choix cruciaux à faire. Loin des débats sportifs et des pressions du quotidien, Madame Veretout savoure désormais la douceur de la vie qatarie, entre ciel bleu, projets personnels et moments partagés. 

