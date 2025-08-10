OL Mercato : Louis-Jean lâche ses plans, Fonseca brouille les pistes, Matic vers la sortie
OL Mercato : Louis-Jean lâche ses plans, Fonseca brouille les pistes, Matic vers la sortie

Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Alexandre Corboz
9 août 2025

En marge de la rencontre entre l’OL et Getafe ce samedi soir, Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et Paulo Fonseca (entraîneur) ont évoqué le Mercato des Gones. Ce qu’il faut en retenir.

Dans la chaleur du stade Pierre-Rajon, l’Olympique Lyonnais a clôturé sa préparation sur une victoire 2-1 face aux rugueux espagnols de Getafe. Dans la moiteur berjallienne, le Mercato s’est aussi avéré un sujet de discussions. D’abord avec un Matthieu Louis-Jean très disponible et clair dans l’avancée des travaux : « On est à 85-90% de l’effectif. On espère avoir encore au moins 2-3 arrivées. Il va nous falloir un attaquant supplémentaire car on est un peu léger avec Georges (Mikautadze) et le jeune Alejandro (Gomes Rodriguez) derrière. Il faudra probablement un excentré droit aussi. »

Fonseca content du Mercato … Mais évasif dans son choix de gardien à Lens

Conscient de la difficulté de la tâche, avec l’encadrement de masse salariale et d’indemnités de mutation prononcée par l’UEFA et validée en appel à la DNCG, Paulo Fonseca ne boudait d’ailleurs pas son plaisir de quand même pouvoir compter déjà sur cinq renforts (Tagliafico, R.Kluivert, Morton, Sulc, A.Moreira) en attendant l’arrivée de Dominik Greif : « Il nous manque deux ou trois joueurs pour être prêts. Ce n’est pas facile mais je pense que Matthieu (Louis-Jean) et Benjamin (Charrier) ont fait un grand travail dans cette période (…) Je ne peux pas dire que nous avons une équipe plus forte mais nous avons une équipe forte avec la volonté de gagner nos matchs. »

Lancé sur l’arrivée du gardien de Majorque la semaine prochaine, Paulo Fonseca l’a confirmé à mot couvert… Tout en expliquant malgré tout que Dominik Greif pourrait patienter un peu avant de débuter : « Je pense que nous l’avons apporté pour être le N°1. Mais je ne sais pas si ce sera sur le prochain match ou le suivant… C’est un bon gardien. Notre jeu fait que nous jouons beaucoup avec notre gardien. Apprendre notre jeu n’est pas facile en 4-5 jours. Je pense que Rémy (Descamps) a très bien fait les choses. Il a démontré qu’il est prêt pour jouer. On va voir… »

Louis-Jean ouvre clairement la porte à Nemanja Matic

Concernant l’épineux dossier Nemanja Matic, absent du groupe face à Getafe ce samedi et aperçu en tribune sur le match de Ligue Europa Conférence entre le Partizan Belgrade et Hibernian, Matthieu Louis-Jean a également été très clair, entre reconnaissance pour l’apport au club et envie de tourner la page : « Nema, c’est un joueur qui nous a apporté énormément. Il est probablement arrivé dans la pire période de l’Olympique Lyonnais. Grâce à lui, on a fait quelque chose d’extraordinaire sur la saison précédente. L’an dernier aussi avec la qualif en Europa League. Après, un nouveau coach est arrivé, un nouveau projet de jeu s’est mis en place et là on est dans une situation où on essaie de trouver une solution qui soit bien pour tout le monde. Nous verrons ce qu’il se passera dans les prochains jours, prochaines semaines ».

Désireux d’arriver à une issue favorable sur la fin du Mercato pour le deuxième plus gros salaire de l’effectif, le directeur technique de l’OL n’a pas voulu polémiquer sur l’escapade serbe de l’ancien Mancunien, Romain et Rennais : « Cela fait partie des discussions que nous avons eu avec Nema, avec le staff… C’est un très très grand professionnel. Un joueur important. On a énormément de respect pour Nema ». Comme nous vous l’indiquions précédemment, une issue à l’amiable est espéré avant la fin du Mercato. Nemanja Matic n’étant pas partant à tout prix, avec une famille heureuse à Lyon, il est probable que l’OL soit amené à compléter une partie du salaire du milieu de 37 ans si ce dernier venait à s’entendre avec un autre club (Côme ? Fenerbahçe ?).

