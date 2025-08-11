OL Mercato : Fonseca aura un renfort inespéré à Lens  

Courtisé par l’Arabie Saoudite et Manchester United, Corentin Tolisso aurait finalement choisi de rester à l’OL. Brassard au bras, le champion du monde 2018 devrait même être présent à Lens ce samedi pour ouvrir la saison de Ligue 1.

Il est le dernier d’une lignée. Corentin Tolisso, 31 ans, démarre la saison comme capitaine de l’Olympique Lyonnais, brassard bien accroché et ambition intacte. Formé au club, le champion du monde 2018 a vu partir, en l’espace de quelques mois, Maxence Caqueret, Anthony Lopes, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Lui est resté. Et sauf improbable retournement de situation, L’Équipe affirme qu’il sera encore Lyonnais le 1er septembre, à la fermeture du mercato.

Tolisso a repris une loge au Groupama Stadium

Paulo Fonseca l’a placé au cœur de son projet, et la direction de l’OL a tranché : Tolisso est intransférable. Un statut rare à Lyon ces derniers temps. « Notre volonté collective est que Coco reste à Lyon, évidemment, a confirmé le directeur technique Matthieu Louis-Jean. Et je pense qu’on est bien partis pour qu’il soit avec nous cette saison. » Un signe ne trompe pas : Tolisso a récemment repris une loge au Groupama Stadium.

Tolisso préservé pour Lens

Leader sur et en dehors du terrain, il est un repère pour les recrues comme Tyler Morton et un guide pour les jeunes comme pépite Khalis Merah (18 ans). Préservé contre Getafe pour une légère douleur au mollet, Tolisso sera opérationnel pour le déplacement à Lens samedi. Un renfort inespéré pour l’OL après un début d’été agité.