ASSE Mercato : Horneland ne ferme pas la porte à des arrivées et sécurise Stassin et Davitashvili
OM : Roberto De Zerbi réagit à la piste Edon Zhegrova et prévient le Stade Rennais

OM : Roberto De Zerbi réagit à la piste Edon Zhegrova et prévient le Stade Rennais
William Tertrin
14 août 2025

Ce jeudi, à la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais, le coach Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse. Extraits.

À la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur marseillais a fait le point sur le mercato, la situation de ses cadres, certaines pistes de recrutement, ainsi que ses attentes envers Amine Gouiri et l’analyse de l’adversaire. Voici les principaux extraits de ses déclarations.

Le mercato

« On est plus compétitifs je pense. Cette année, on aura plus de matchs, on devra bien gérer les charges de travail pour éviter de se retrouver avec d’autres blessés. Mais le mercato n’est pas fini, en entrées et en sorties. mais à l’heure actuelle, je suis très content de mon équipe. »

Les cadres

« Je ne pense pas qu’ils partiront. Avoir gardé Balerdi, Rulli, Rabiot, Hojbjerg, Greenwood, c’est important pour l’OM et pour eux. C’est facile de partir de Marseille mais difficile de trouver un endroit semblable. »

La piste Edon Zhegrova

« Ce n’est pas un de mes joueurs. Je ne peux pas en parler. C’est un joueur fort mais on le savait déjà tous. S’il devient un joueur de l’OM, je vous donnerai mon avis ».

Amine Gouiri

« Les attentes, ça paraît simple. Je lui demande de jouer comme un numéro 10 et de marquer comme un numéro 9. Ce n’est pas facile mais il a les qualités. il doit encore travailler, il faut que je l’aide à être un joueur qui marque tout le temps. Tout ce que fait Aubameyang pour être là, c’est vraiment un grand champion, j’aimerais qu’il s’inspire de ça ».

Rennes

« Dans le foot, rien n’est vraiment secret. Nous aussi on les connaît très bien, on a beaucoup étudié Rennes. Ce sera un match difficile. Des joueurs forts sont partis d’ici pour Rennes. Je ne sais pas si on fait des choses semblables. Ils sont très organisés, avec des joueurs forts. Il faut qu’on soit ordonnés, qu’on sache quoi faire. On se prépare pour ça en sachant que le match sera très difficile pour nous mais pour eux aussi ».

Propos rapportés par RMC Sport.

