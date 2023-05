ASSE - Mercato : la phrase de Larsonneur qui en dit long sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Son bilan personnel et collectif depuis son arrivée

"C'est un bilan très positif. L'objectif fixé à mon arrivée a été atteint. Il faut continuer à travailler. L'individu tire profit du collectif. Quand le collectif fonctionne, les individus se mettent en avant. C'est que comme ça qu'on est amené à faire des bonnes performances. Je suis content de mes cinq mois ici."

La concurrence à son poste

"On a passé des super-moments de travail et de partage. Ça a été une super surprise de voir tout le monde dans état positif à mon arrivée. C'est un poste concurrentiel, mais on a vite trouvé une entente amicale."

"Je dois continuer de faire mes preuves pour m'inscrire dans la durée ici"

Les supporters

"Il y a une relation avec les supporters. Je dois continuer de faire mes preuves pour gagner leur confiance et m'inscrire dans la durée ici. Je commence à sentir de plus en plus le Chaudron. C'est très agréable d'avoir autant de présence autour. Le nombre de supporteurs en déplacement m'a marqué. Ça montre ce que représente Sainté pour eux."

Propos retranscrits par le compte Twitter @actusainte.