ASSE – Mercato : la piste Zinedine Ferhat déjà bien plombée chez les Verts

Le Nîmes Olympique aux portes de la relégation en Ligue 2, l'avenir de Zinedine Ferhat (28 ans) pourrait ne plus s'écrire dans le Gard. Auteur d'une saison plutôt convaincante (6 buts, 9 passes décisives), l'international algérien (10 sélections) intéresserait de nombreux clubs en vue de la saison prochaine.

D'après Foot Mercato, l'ASSE mais également un club de haut de tableau de Ligue 1, les Glasgow Rangers ou encore Sassuolo seraient prêts à accueillir Ferhat. Mais pour les Verts la bataille s'annonce perdue d'avance.

Prix, poste prioritaire ciblé... Ferhat à Sainté, ça colle pas !

En effet, selon nos informations et à moins d'une accélération improbable dans le dossier de vente du club, Saint-Etienne ne disposera d'aucun moyen pour se renforcer l'été prochain. Or, Zinédine Ferhat est encore sous contrat avec les Crocos pour encore un an, jusqu'en juin 2022. Même si son prix (8 M€) pourrait bien baisser du fait de la situation économique délicate de Nîmes et avec une rétrogradation en L2, il faudra forcément s'affranchir d'une petite indemnité de transfert.

Par rapport aux autres courtisans de Zinédine Ferhat, l'ASSE est sans doute le moins à même de payer. Par ailleurs, la venue d'un ailier n'est pas considérée comme prioritaire aux yeux de Claude Puel. Les principaux chantiers de Saint-Etienne seront de remplacer Pape Abou Cissé en défense centrale et de dénicher un buteur pour la saison prochaine. La venue de joueurs de couloir offensifs (et défensifs!) n'est que secondaire...