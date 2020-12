ASSE - Mercato : la porte s’ouvre en grand pour un retour de Saliba !

L’ASSE pourrait bel et bien réussir son coup cet hiver. Comme expliqué depuis des semaines, le club ligérien est lancé aux trousses de William Saliba, qui fait toujours autant banquette à Arsenal depuis son arrivée cet été.

Le défenseur central (19 ans) veut revenir pendant six mois dans le club qui l’a révélé au plus haut niveau, et les dirigeants stéphanois font le maximum pour trouver un terrain d’entente avec leurs homologues d’Arsenal. Même la concurrence de l’OGC Nice, qui s’est placé dans le dossier Saliba ces dernières semaines, semble s’effacer avec le temps avec le départ imminent de Patrick Vieira, principal atout des Aiglons dans cette opération.

Le licenciement de Vieira semble désormais imminent à Nice

« Le licenciement, à sept mois de la fin de son contrat, semble désormais imminent, assure L’Équipe ce vendredi. Les solutions internes existent avec Adrian Ursea, l’ancien adjoint de Lucien Favre qui est revenu au club en novembre 2019. » Vieira, lui, refuse de jeter l'éponge. « Je fais mon maximum. Il faudra poser la question aux dirigeants pour savoir si je suis l’homme qu’il faut pour mener le projet. Je me battrai pour rester ici le plus longtemps possible. Après, ce qui va se passer demain ou dans le futur, je n’en ai aucune idée », a-t-il sobrement commenté.