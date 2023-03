ASSE - Mercato : la Premier League fait rêver Moueffek

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

A un an du terme de son contrat à l'ASSE, Aïmen Moueffek a un peu botté en touche lorsque le site Poteaux Carrés l'a questionné sur son avenir, ce mercredi à L'Etrat. « Pour l'instant, je ne sais pas. Je suis en contrat, tant que je suis là je me donne à 100%, l'important c'est que l'équipe gagne et après on verra ce qui se passera », a répondu la milieu de terrain.

« Je mange tout le foot anglais »

Un Moueffek qui a ensuite évoqué son intérêt pour le foot anglais. « Je regarde beaucoup de football, principalement la Premier League. Je suis un grand fan de ce championnat, du jeu, de l'intensité, du fighting spirit. J'aime beaucoup les équipes anglaises et je m'inspire beaucoup de ces équipes et des joueurs que je regarde. Et vraiment, je suis toutes les équipes que ce soit Liverpool, Tottenham ou même du milieu de tableau comme West-Ham ou Brentford, je mange tout le foot anglais (sourire). Ca représente le football que j'aime, et puis qui sait ... un jour peut-être pourquoi pas découvrir ce championnat par moi-même ! »