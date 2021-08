ASSE – Mercato : la priorité de recrutement de Puel fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Un avant-centre

« Depuis le départ de Robert Beric, l’A.S.S.E manque très clairement d’un attaquant capable de peser sur la défense adverse. Face aux rugueux défenseurs de Ligue 1, Charles Abi est trop léger. Quant à Romain Hamouma et Wahbi Khazri, les deux hommes n’ont pas les capacités physiques pour venir déranger leurs adversaires dans la fixation. Le duo a d’ailleurs surtout brillé au côté du Slovène. Claude Puel possède actuellement des joueurs capables de faire la différence balle au pied : Nordin, Bouanga, Hamouma, tous des passeurs avisés qui ne trouvent malheureusement que trop peu de monde à la réception de leurs centres. Les Verts ont formé pendant de longues années des défenseurs aptes à assurer l’arrière-garde, mais très peu d’attaquants. Les bons coups sont rares dans cette position, il faudra donc se montrer très vigilant à la moindre opportunité. Avec un 9 capable d’enchaîner les buts, l’A.S.S.E pourrait aussi rapidement se mettre à l’abri de la dangereuse zone de relégation qu’elle côtoie trop régulièrement ces derniers temps. Il lui faut plus que tout du renfort à ce poste, si important. »

Antoine CHIRAT



Un défenseur central, pourquoi pas Cissé

« Evidemment, l'ASSE a besoin d'un n°9. Elle manque trop de présence dans la surface, on l'a vu tout au long de la saison dernière, surtout à domicile où l'absence d'une vraie pointe a été très pénalisante. Mais avec Hamouma, Khazri, Abi, Bouanga, voire Nordin ou Krasso, il y a tout de même des joueurs capables de faire trembler les filets. Et ce qui m'inquiète le plus, à l'heure actuelle, c'est l'absence d'un leader, en défense. Le duo Moukoudi-Kolo partirait sans doute titulaire, avec Sow en autre option. Ce qui est beaucoup trop léger, il me semble. Si l'ASSE a réussi une bonne deuxième partie de saison l'an dernier, après avoir dangereusement flirté avec la zone de relégation pendant tout l'hiver, elle le doit au retour en grâce de Khazri, aux bonnes « perfs » de Green, mais aussi à l'apport de Cissé. Le Sénégalais avait stabilisé la défense. Avec sa taille, son expérience, il avait fait du bien. Sans crier au génie, évidemment, il avait réglé des problèmes. A ses côtés, Moukoudi, Sow et Kolo avait bien fini eux aussi. Je verrais donc d'un bon œil le retour de Cissé, qui a le mérite de connaître déjà la maison. Avec lui, l'ASSE gagnerait du temps. Et elle gagnerait en solidité. »

Laurent HESS