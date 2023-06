ASSE - Mercato : la priorité de recrutement fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il faut trouver le successeur de Krasso

« Loïc Perrin le confiait après le dernier match contre Valenciennes : l'ASSE s'active pour trouver un remplaçant à Jean-Philippe Krasso, consciente qu'il y a peu de chances de voir l'Ivoirien prolonger, malgré ses efforts. Et je suis d'accord avec les dirigeants, la priorité de ce début de Mercato est ici. Certes, Gaëtan Charbonnier a été prolongé d'une saison mais l'ancien auxerrois évolue plus en pointe qu'en 9 et demi aujourd'hui, et il faut un joueur à la fois capable de scorer mais aussi de le servir, lui et Ibrahima Wadji.

Quand on parle de Krasso, on parle d'un joueur qui a pesé 29 buts cette saison avec ses 17 réalisations et ses 12 passes décisives. Ce genre de joueur, aussi prolifique, ne se trouve évidemment pas à tous les coins de rue. Mais c'est bien là que l'ASSE doit axer ses efforts et investir. C'est un poste-clé. Espérons donc qu'elle aura le nez creux ! »

Laurent HESS

Il faut muscler la défense

« Contrairement à Laurent, je pense que la prolongation de Gaëtan Charbonnier et le fait de garder Ibrahima Wadji peuvent combler le départ de Jean-Philippe Krasso même si les Verts devront forcément trouver dans ce Mercato un relai créatif pour alimenter le duo offensif. En revanche, et c'est pour moi la grosse priorité de l'été, il faut muscler l'une des défenses les plus poreuses de Ligue 2.

Les Verts doivent trouver leur Sangante derrière

Dans l'axe, autour d'Anthony Briançon, aucun des choix ne m'a semblé indiscutable. Même si j'ai bien aimé Léo Pétrot par à coup et que je trouve qu'un Saïdou Sow (s'il ne part pas) ou qu'un Dennis Appiah peuvent dépanner. A mon sens, il faut un deuxième indiscutable. Si possible dans un profil jeune et athlétique pour valoriser et créer de la valeur à l'effectif.

Sans avoir de buteur attitré, Le Havre a été champion grâce à une équipe homogène et une arrière-garde difficile à percer où régnait Arouna Sangante. Même si c'est impossible pour les Verts de le recruter, je rêverais de voir un Sangante bis s'associer à Briançon et à Pétrot pour tenir la baraque derrière et fermer la montée des très offensifs latéraux ligériens. Je reste persuadé que, même sans trop d'argent en caisse, il y a moyen de faire de bonnes affaires en National 1 sur ce genre de profils. »

Alexandre CORBOZ