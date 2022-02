ASSE - Mercato : la sixième recrue hivernale est arrivée à Saint-Etienne, officialisation imminente !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Après avoir déjà enregistré les arrivées de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala cet hiver, l'AS Saint-Etienne devrait boucler celle d'Enzo Crivelli dans les prochaines heures.

Selon les informations du journal L'Equipe, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, à qui il ne reste plus que cinq mois de contrat, devrait prolonger son bail avec l'Istanbul Basaksehir avant de signer à l’ASSE sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d’achat non obligatoire. Comme attendu, Enzo Crivelli est arrivé ce samedi à Saint-Etienne. L’officialisation de sa signature chez les Verts ne devrait plus tarder.

Voici les unes du journal L'Équipe du 30 janvier 2022 : https://t.co/a2yJ4lPvbS pic.twitter.com/qBdRpNTumi — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 30, 2022