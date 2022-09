ASSE - Mercato : la somme édifiante que les Verts vont toucher grâce à Wesley Fofana

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

C'est à contre-cœur que l'AS Saint-Etienne avait vendu Wesley Fofana à Leicester à l'automne 2020. Claude Puel voulait en faire le pilier de sa défense mais nous étions alors en pleine pandémie de covid et celui qui était alors le manager de l'ASSE avait été convaincu par sa direction de lâcher son jeune joueur plutôt que de mettre en péril l'avenir du club. En outre, l'intéressé avait mis la pression à tout le monde pour rejoindre les Foxes. A l'époque, le transfert avait atteint les 35 M€ plus 20% d'une future vente. Une clause qui s'avère très judicieuse.

En effet, Fofana a été vendu cet été à Chelsea moyennant 82,5 M€ (et après avoir remis la pression pour forcer son départ). Selon Le Progrès, entre l'indemnité de formation et les 20% prévus à la base, ce sont entre 8 et 10 M€ qui vont tomber dans les caisses de l'ASSE ! Au final, toujours d'après le quotidien régional, le Marseillais aura donc rapporté entre 43 et 45 M€ ! Et ce n'est pas fini puisqu'à chaque nouveau transfert, le club stéphanois récupèrera de l'argent. Et comme Fofana a visiblement la bougeotte mais surtout un grand talent qui lui permet d'envisager d'atteindre les sommets...