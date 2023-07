ASSE - Mercato : la suite du dégraissage s'annonce compliquée pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Etienne GREEN

Avec le départ de Paul Bernardoni, Etienne Green a eu l'occasion de se relancer même si le recrutement de Matthieu Dreyer montrait qu'il jouissait d'une confiance toute relative de Batlles. Mais deux expulsions ont complètement plombé son début de saison et l'arrivée en janvier de Gautier Larsonneur l'a définitivement relégué sur le banc. Proposé à Lorient, il a vu Stefan Bajic débarquer chez les Merlus et n'a plus été appelé chez les Espoirs anglais depuis plus d'un an. Sa cote a chuté en flèche. Il cherche une porte de sortie.

Matthieu DREYER

3e gardien à Lorient, Matthieu Dreyer est venu apporter son expérience aux Verts, en doublure d'Etienne Green. Avec les déboires du Veauchois, il a pu participer mais lui aussi a déçu, affichant des limites criantes lors de ses dernières apparitions. Il a fini 4e gardien derrière Larsonneur, Fall et Green. Et il lui reste un an de contrat...

Neyou et Bakayoko, les deux bannis ?

Yvan NEYOU

Prêté Leganes, Yvan Neyou a fini la saison titulaire avec le club de la banlieue madrilène, en L2 espagnole. Trois ans après ses débuts épatants en finale de Coupe de France contre le PSG, sa carrière bat de l'aile .Le soufflé est retombé et son avenir est flou, à un an du terme de son contrat, même s'il se murmure qu'il pourrait rester à Leganes. Il n'a pas repris l'entraînement avec l'ASSE en attendant de trouver un point de chute.

Abdoulaye BAKAYOKO

Le jeune défenseur ivoirien ne gardera pas un bon souvenir de la saison écoulée. Pas vraiment dans les petits papiers de Batlles, il a vécu un début d'année galère au Puy avant d'être renvoyé à L'Etrat où il a passé les dernières semaines à s'entraîner en réserve. Il avait pourtant été à son avantage l'an dernier, en L1. Un nouveau prêt est à envisager, voire un départ en cas de proposition.

Mickaël NADE

Meilleur défenseur stéphanois lors de la descente en L2, le gaucher a peu joué cette saison, limité à un rôle de remplaçant. Et quand il a été sur le terrain, il n'a pas forcément donné envie à Batlles de lui faire un peu plus confiance. Un intérêt du Legia Varsovie était évoqué il y a quelques mois, mais celui-ci est resté sans suite pour l'instant. Il aurait une touche en Bundesliga, et du côté de Lorient.

