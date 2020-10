ASSE - Mercato : la surprenante réaction du peuple vert aux contacts OL - Galtier

Drôle de hasard, même si on sait que ce dernier fait bien les choses… Alors que se profile un LOSC-OL alléchant, l'intérêt de Jean-Michel Aulas pour l'entraîneur lillois, Christophe Galtier, a filtré dans la presse. Le Marseillais a déjà officié entre Rhône et Saône, en 2007/08, en qualité d'adjoint d'Alain Perrin. L'aventure s'était plutôt mal terminée pour les deux hommes puisque leurs mauvaises relations avec les cadors du groupe lyonnais, dont un certain Juninho, avaient abouti à leur renvoi alors qu'ils venaient de décrocher le doublé. Ils avaient rebondi à Saint-Etienne et été remplacés à l'OL par Claude Puel… qui officie aujourd'hui à Saint-Etienne. Vous suivez toujours ?

Une majorité s'en fiche complètement

On aurait pu penser que l'existence de contacts entre Galtier et l'OL serait mal vécue du côté de Saint-Etienne, où l'entraîneur a magnifique œuvré de 2009 à 2017. Non content d'avoir assuré le maintien des Verts après avoir remplacé son ami Perrin à la tête de l'équipe, il a installé l'ASSE dans le Top 5 de la L1, la qualifiant régulièrement pour l'Europa League et lui offrant son premier trophée en trois décennies, la Coupe de la Ligue 2013.

Eh bien, non ! Dans le Forez, on oscille entre désintérêt et scepticisme. Les réactions à cette annonce sur les sites consacrés à l'ASSE sont en tout cas unanimes pour ne pas accabler Galtier. Il y a ceux qui n'y croient pas, estimant qu'il garde un mauvais souvenir de l'OL et préfèrerait aller dans son club de cœur, l'OM, ceux qui ne se font plus d'illusion sur le foot-business où joueurs et entraîneurs passent d'une équipe à l'autre sans souci, ceux qui pensent qu'il s'agit d'une manipulation d'Aulas avant le choc à Lille… et ceux, une grande majorité, qui s'en fichent complètement ! Lyon, c'est l'ennemi, tout ce qui s'y produit n'intéresse pas les vrais Verts.