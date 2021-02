ASSE – Mercato : la vente de Gourna-Douath pourrait s'accélérer, un départ en L1 envisagé !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

C'est l'une des grandes révélations de la saison du côté de l'ASSE. Lucas Gourna-Douath, le jeune milieu de terrain des Verts, s'est affirmé sous les ordres de Claude Puel comme une vraie pépite de notre championnat. De quoi susciter des convoitises qui posent de plus en plus de question.

Il y a quelques jours, l'insider Mohamed Toubache-Ter annonçait que le club stéphanois avait fixé une barre de 20 millions d'euros pour la pépite dont le départ est plus que jamais envisagé. FootMercato confirme que cette possibilité prend de plus en plus de corps. Même si son entourage serait partisan d'un avenir stéphanois, au moins à moyen terme, les difficultés financières des Verts pourraient changer la donne. Et alors que l'hypothèse d'une prolongation de contrat se complique, comme nous l'évoquions il y a quelques jours, un départ pourrait être précipité dès cet été.

Un tremplin dans un club de L1 ?

D'après le site, de très nombreux clubs seraient sur la trace du jeune stéphanois. « Depuis de longs mois, des prises de renseignements sont réalisées auprès du club par des écuries prestigieuses. » Et une possibilité assez rageante pour les supporters des Verts existe, à savoir « trouver une formation «tremplin» de Ligue 1 qui joue l'Europe ». La dernière pépite des Verts dans le camp d'en face dès la saison prochaine ? C'est visiblement possible...