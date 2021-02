ASSE – INFO BUT ! Mercato : Gourna n'est pas le seul Vert qui rechigne à prolonger

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Si Mathieu Debuchy et Romain Hamouma, en fin de contrat, ne voient toujours rien venir, la situation est différente pour deux jeunes joueurs, à l'ASSE. Mohamed Toubache-Ter l'a révélé : à 17 ans, Lucas Gourna-Douath, dans le viseur de grands clubs européens, rechigne à parapher un nouveau bail, lui qui est lié à son club formateur jusqu'en 2023.

Nordin a la côte en Allemagne

C'est aussi le cas d'Arnaud Nordin, selon nos informations. Et le dossier est un peu plus sensible car le petit ailier est lié au club forézien jusqu'en juin 2022. Selon nos informations, Nordin a reçu une offre de prolongation à l'automne mais elle est restée sans suite. Le joueur se donnerait du temps, d'autant qu'il attise certaines convoitises. Un club allemand, notamment, est sur les rangs. Il le suit depuis l'été dernier et son bon début de saison.