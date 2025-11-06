Très critique envers l’OM après la défaite contre l’Atalanta, Jérôme Rothen s’est fait humilier sur X par Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia.

La courte défaite de l’OM face à l’Atalanta ce mercredi soir a encore du mal à passer. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi soir, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots et a littéralement dézingué l’effectif marseillais, pointant du doigt le manque d’engagement et de qualité technique de l’équipe. Selon lui, la prestation de certains joueurs était tout simplement indigne d’un club prétendant à la Ligue des Champions.

« Hier c’est la totale. Entre l’engagement, la qualité technique, ils ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions. Ce n’est pas grave de le dire mais il y a eu erreur de casting. Qui a recruté, qui a fait cette équipe ? Quand tu vois les moyens de l’Olympique de Marseille qui ne sont pas les moyens de l’Atalanta, et que tu vois une telle différence dans la performance et la réalisation technique… Greenwood est un joueur à éclats, il prend le ballon, tu sais qu’il est au niveau même s’il est beaucoup trop inconstant. Sur le match d’hier, à part Greenwood et Rulli, le reste est à jeter ! N’allez pas me parler des absences. Les joueurs qui étaient là hier et qui ont des statuts particuliers comme Hojbjerg, ce sont des joueurs moyens. À l’image d’Hojbjerg, c’est le néant », a lâché Rothen, comme rapporté par FootMarseille.

« La soupe était bonne hein »

Des propos crus, qui n’ont visiblement pas été du goût d’Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia, qui a fichu la honte à l’ancien Parisien sur X. « C’est moche de cracher dans la soupe, l’année dernière quand tu demandais des places en salon VIP (entre 4 et 8 / match) pour tous nos matchs, l’OM n’était pas à jeter la, la soupe était bonne hein », a posté Zarrak sur le réseau social, captures d’écran des conversations à l’appui. La prochaine fois, Rothen réfléchira sans doute à deux fois avant de critiquer l’OM aussi ouvertement…