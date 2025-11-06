RC Lens : Florian Thauvin de retour au top niveau, une date a été fixée !
LOSC : la compo de Genesio pour affronter l’Étoile rouge de Belgrade

LOSC : la compo de Genesio pour affronter l’Étoile rouge de Belgrade
William Tertrin
6 novembre 2025

Voici la compo officielle du LOSC pour le match de Ligue Europa face à l’Étoile rouge de Belgrade.

Ce jeudi, le LOSC se déplace sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade pour la 4e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la composition d’équipe officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 18h45 au stade Rajko Mitić.

La compo du LOSC

Özer – Santos, Mandi (cap), Mbemba, Verdonk – Bouaddi, Mukau, Bentaleb – Broholm, Igamane, Correia.

Ligue EuropaLOSC
#COMPO

RC Lens : Florian Thauvin de retour au top niveau, une date a été fixée !

