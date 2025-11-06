LOSC : la compo de Genesio pour affronter l’Étoile rouge de Belgrade
William Tertrin
6 novembre 2025
Voici la compo officielle du LOSC pour le match de Ligue Europa face à l’Étoile rouge de Belgrade.
Ce jeudi, le LOSC se déplace sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade pour la 4e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la composition d’équipe officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 18h45 au stade Rajko Mitić.
La compo du LOSC
Özer – Santos, Mandi (cap), Mbemba, Verdonk – Bouaddi, Mukau, Bentaleb – Broholm, Igamane, Correia.